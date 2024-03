Magaly Chávez revela que su relación con Alfredo Adame era falsa

Alfredo Adame / Magaly Chávez La conductora no se quedó callada tras acusaciones. (Instagram (@magaly_chavezoficial) / (@adame.goldenboy))

Magaly Chávez fue la nueva invitada del reconocido pódcast de Un Tal Fredo, donde las personas comparten de sus malas experiencias de pareja, así que se sinceró sobre los abusos que ha sufrido por parte de Alfredo Adame.

Una de las primeras declaraciones que compartió la influencer fue revelar que su relación era completamente ficticia, pues el polémico actor y conductor la había buscado para limpiar su imagen.

“Me propuso que hiciéramos una relación con el señor Alfredo, porque él ya viene de muchas peleas y necesita limpiar su imagen porque estuvo hasta en la política. Que en la calle lo golpeaban, que se peleaba con las sillas”, compartió Magaly Chávez.

“Conforme pasaba el tiempo yo dije, este señor pobrecito, si lo juzgan mal, vamos a conocerlo, yo creo que es un personaje. Yo lo conocí de Hoy, cuando le dijo a Andrea Legarreta ‘Cállate perra’”, dijo Magaly Chávez.

No obstante, en sus salidas públicas, en las que siempre había cámaras, fue notando cómo era realmente y en una ocasión resaltó que debido al costo del sake cuando fueron a un restaurante de sushi a comer, pidió un refresco para él y agua para ella.

El día que se peleó con el abogado de Carlos Trejo, donde aventó varias sillas, Magaly Chávez comprobó lo violento que podía llegar a ser Alfredo Adame: “Te voy a platicar una que dije, no puede ser posible, sí está loco. El día que se peleó con las sillas, le dije ‘un bolillo pal susto’. Yo lo dije para romper el hielo, yo creo que fue todo lo contrario y la agarró contra mí”.

Después el actor quiso tener una relación real con ella, pero tras haber visto cómo era realmente, lo rechazó y ahí empezó su violencia psicológica contra ella. Pasado un tiempo, ambos coincidieron en el reality show “Soy famoso, ¡Sácame de Aquí!” en el que casi la golpea.

“Hubo un enfrentamiento muy fuerte, que yo pensé que me iba a pegar. Si no lo detienen todos los compañeros se me va a los golpes”, detalló Magaly Chávez.

Con respecto a lo que Alfredo Adame dijo sobre que era transexual, eso la afectó mucho laboral y personalmente, ya que además de perder ofertas de trabajo por ese comentario, ningún hombre quiso tener algo que ver con ella.