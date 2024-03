Alfredo Adame y Cristina Porta protagonizan intensa discusión en ‘La Casa de los Famosos’

Las últimas semanas que se han vivido en ‘La Casa de los Famosos’, han sido totalmente tensas, tanto por las discusiones, como por el reto de ‘Amarrados’ que propuso ‘La Jefa’ esta semana, el cual consistía en estar aproximadamente 48 horas unido a uno de sus compañeros.

Y es que, este juego hizo que algunos se unieran y se conocieran más, mientras que otros preferían no ser parte de esto y, aunque todos lograron alcanzar el reto, tal parece que las asperezas no se han limado del todo entre algunos habitantes, ya que cada uno continúa con sus diferencias, haciendo que las discusiones permanezcan dentro de la casa.

La intensa discusión entre Alfredo Adame y Cristina Porta durante el señalamiento

Para nadie es un secreto que Alfredo Adame y Cristina Porta han mantenido algunas discusiones dentro de ‘La Casa de los Famosos’ por diversos temas, resaltando siempre la actitud de la española y la forma en que el actor se expresa de las mujeres.

En esta oportunidad, la tensión se hizo sentir mientras realizaba su ‘señalamiento’, pues el conductor eligió a Cristina para poder decirle las razones por las no se lleva bien con ella, estas fueron sus palabras:

“La palabra ‘convivencia’ significa conocerse en la vivencia, de alguna forma corregir amablemente cordialmente con Educación los errores, las fallas y subsanar algunos problemillas que pueda tener la otra persona y uno lo debe hacer no pensando en sí mismo. Las últimas siete semanas te la has pasado fastidiando, molestando, insultando, ofendiendo a mis compañeras, cosas que reconozco, es una actitud andrógina totalmente, te has convertido en la persona que odia a todos, y en el caso de algunos de los hombres te has conducido de manera machorra, peleonera, totalmente Misándrica que es una persona que odia a los hombres”, indica.

“Por otro lado, te has convertido en la apestada de la casa porque nadie te soporta y te lo buscaste tú, el mote de apestada ya te lo pusimos todo o al menos creo que todos, entonces creo que eres un fastidio para el alma, que eres un fastidio para la casa, para la sana convivencia y en pocas palabras y te lo digo sinceramente eres inmam*ble”.

Asimismo, cuando le tocó el turno a Cristina de responder, ella indicó lo siguiente: “Gracias porque me haces mucho más fuerte, personas como tú que, se dirigen a las personas dependiendo del género, personas tránsfobas, eres homofóbico, misógino, machista, es que no quiero ser cansina, porque todo esto ya lo has dejado relucir aquí, a mí me da igual las películas que has hecho tú, es que no he visto ninguna, yo sólo te puedo valorar por lo que veo aquí y me compadezco de este señor que se hace el mayor, que suelta por su boca cosas que aquí todos que tendríamos que callar que ahí todas esas mujeres que ven este show tendrían que decir: ‘No queremos a hombres así en la calle, ni aquí’, así que gracias, me encanta ser la apestada si el enemigo, que me elige, porque me eliges tú y no te doy tanta importancia eres tú, gracias”.

Ante esta respuesta, a Adame terminó diciendo: “Te comento que no soy transfóbico, ni soy homofóbico, soy estupidofóbico, o sea, me repugna la estupidez, sobre todo el comportamiento estúpido de la gente”.

Mientras que Cristina finalizó indicando que, si ella necesitara un abrazo, muchos de los habitantes se lo darían, incluyendo a los que forman parte de su cuarto.

“A mi que me llames apestada de verdad me hace mucho más fuerte, porque ahí fuera hay mucha gente a la que le hace lo mismo, hace sentir como que estás apartado, yo acá no estoy sola, yo aquí tengo personas que, si necesito un abrazo, me lo dan, es verdad. Incluso en tu cuarto también me lo darían, es así que además yo no estoy sola, hay mucha, mucha gente que me quiere, yo salgo y estoy rodeada de amor, tú estás solo porque tú lo has decidido, te vuelvo a decir a mí me das lástima y que me llames apesta un honor”.