¿No será mucho? Los motivos por los que a Peso Pluma lo consideran el “Mick Jagger mexicano”

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, es una de las figuras más influyentes de la música de México, en el mundo entero. Sus colaboraciones con Bad Bunny, Bizarrap y otras figuras latinas de la industria elevaron los corridos y tumbados a niveles pocas veces vistos en la historia del estilo musical.

Su proyección se pierde de vista y seguramente falte mucho por disfrutar de la música de Peso Pluma. Alguien que la vio desde el inicio fue su agente, George Prajin, que recientemente ofreció declaraciones a la revista Rolling Stone en la que comparó al cantante mexicano con el ícono de la música mundial, Mick Jagger.

¿No será mucha la comparación? Al parecer para Prajin no. El agente está seguro de lo que dijo y argumentó con bases por qué, para él, Peso Pluma es el Mick Jagger mexicano. No sabemos si fue por el título de la revista que lo entrevistó, similar a la legendaria banda que lidera Jagger, pero la realidad es que el agente de la Doble P no dudó en hacer la comparación.

Para George el carisma y lo movimientos de Hassan en el escenario son similares (o al menos lo hace recordar) a Mick Jagger. La manera en la que reacciona su público influye mucho en su comparación.

“La primera vez que le vi actuar, en un escenario o incluso en un entrenamiento, me quedé alucinado con el carisma que tenía. Siempre le decía a todo el mundo: ‘Este es el Mick Jagger mexicano”, dijo George a la revista Rolling Stone, según reseña Infobae.

¿Peso Pluma estuvo en una clínica de rehabilitación?

En dicha entrevista, el cantante también reveló que es lo que ha estado haciendo durante el último mes, “Bueno, las últimas semanas han sido realmente una locura. La gente siempre tendrá algo que decir sobre lo que estoy haciendo y creará su propia narrativa. Pero la realidad es que todos estos días he estado en el estudio trabajando en ‘Éxodo’”, dijo Peso Pluma con respecto a los rumores sobre su supuesto ingreso en una clínica de rehabilitación tras terminar su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, con lo cual desmiente todo los dicho por varios medios.