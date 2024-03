Victoria Ruffo sin filtros: habló de su relación con Eugenio Derbez y hasta comentó el nombre que llevará su nieta

Fiel a sus convicciones y su forma de expresarse, Victoria Ruffo no anduvo con rodeos y habló de todo en su más reciente llegada a la Ciudad de México. La reconocida actriz comentó sobre cómo está su relación con Eugenio Derbez y la enorme emoción que la arropa por estar a meses de convertirse en abuela.

La revista Quien se hace eco de unas declaraciones que Ruffo ofreció a un grupo de medios que la esperaba en el aeropuerto de la capital mexicana. Las idas y vueltas con Eugenio, por la crianza de José Eduardo, siempre fue un tema que los dos discutían. Entonces, es por eso que siempre le preguntan cómo está su relación con su ex.

En esta oportunidad, la llegada de un nuevo bebé calma las aguas y hace que todos se hablen con mucha más amabilidad. De hecho, Victoria hasta dijo que existe cariño de su parte hacia el papá de José Eduardo.

Desde hace dos años rueda el rumor de que ambos se dejaron de peleas e hicieron las paces. Y como casi nunca habla de eso se lo volvieron a preguntar.

“¿Eso ya lo escribió él en algún lado o qué?, sí lo quiero, comunicación así de… no, teléfono rojo no. Cariño sí hay es el papá de mi hijo, tenemos que estar en el bautizo, tenemos que estar en la primera comunión, en sus cumpleaños. Él mismo lo ha reconocido, no ha sabido, o no supo ser un buen papá, faltó mucho, no estuvo presente”, dijo Victoria según reseña el medio antes citado.

El nombre de la nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Hace poco Eugenio Derbez dijo que la bebé se iba a llamar Victoria Eugenia. Ruffo se pronunció ante estas declaraciones haciendo énfasis en que la decisión es de Paola y José Eduardo.

“Ellos van a decir qué nombre les gusta más, y tener su propia personalidad, yo me llamo Victoria Eugenia, así me puso mi mamita chula, me llamo Victoria Eugenia Guadalupe, todo eso”, señaló.