Perdida en el tiempo: critican a Paulina Rubio por no saber que el DF desapareció hace ocho años

Nadie pone en duda el sentido de pertenencia de Paulina Rubio. La cantante de 52 años es una de las máximas representantes de la cultura de México en todo el mundo. Cualquiera puede cometer un error, pero el reciente fallo de la intérprete de “El último adiós” no pasó desapercibido para los panelistas de Ventaneando.

Paulina Rubio se mantiene vigente en el mundo del espectáculo. Y desde hace un par de meses comenzó a hablarse de que la cantante estará presente en un par de conciertos en el 90s Pop Tour, como parte de la agrupación que la dio a conocer: Timbiriche.

“Me encanta, disfruto mucho el poder aportar un poco de glamour a una noche mítica llena de rock and roll, apoyar el cine y por qué no, traer un poco de glamour. Llevo muchos años viniendo, me gusta mucho que me inviten”, dijo a Ventaneando, según reseña Radio Fórmula.

Sin embargo, la crítica llegó de parte del presentador Ricardo Manjarrez, quien aseguró que Rubio se encuentra “perdida” en el tiempo, al referirse a la capital de México como el Distrito Federal (DF), término o título que dejó de existir en el 2016, hace ocho años, para pasar a llamarse simplemente Ciudad de México (CDMX).

“Le preguntan por sus proyectos y dice Paulina Rubio que este fin de semana va a estar en la Arena México y además dice ‘el Distrito Federal’. ya tenemos como 10 años...”, dijo el presentador según el medio citado, sin saber que él también le estaba errando a la fecha.