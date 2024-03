Residente pone la alfombra roja a su gira con fechas en Madrid, Barcelona y CDMX

‘Las letras ya no importan’ es una reivindicación de lo que ha sido la gran baza de René desde el inicio de su carrera. Residente se ha hecho grande reivindicando que escribir buenas letras no está reñido con el éxito de un artista ni con su vocación popular. Residente es un artista total que no solo ha brillado en el aspecto musical, sino que ha llevando por bandera el arte en todas sus vertientes.

Así, para anunciar ‘Las letras ya no importan’ Residente contó con la actriz y cantante española, mundialmente conocida por ‘La Casa de Papel’, Najwa Nimri como psicóloga;. Sin embargo, Residente, no se quedó ahí. Para seguir construyendo el imaginario de su nuevo trabajo ha contado con la actriz española más importante de las últimas décadas: Penélope Cruz, que protagonizó el videoclip de ‘313′.

En total, un elenco de estrellas las que han colaborado con René al que se suman otros nombres como Michelle Jenner o Javier Cámara como cura confesor, haciendo homenaje a su papel en la reconocida serie de Paolo Sorrentino, ’The Young Pope’.

Y por eso, Residente, que se siente especialmente unido artísticamente a España, un país que ha visitado en innumerables ocasiones, ha decidido comenzar su Las letras ya no importan TOUR con dos conciertos en Barcelona y Madrid al final del próximo verano de 2024. Las entradas se ponen a la venta el 14 de marzo.

Residente dará inicio a su nueva gira mundial con dos conciertos en Barcelona y Madrid los días 14 y 15 de septiembre en el Palau Sant Jordi y el Wizink Center, respectivamente. En este Las letras ya no importan Tour, René estará celebrando el lanzamiento de su nuevo proyecto en dos de los recintos más emblemáticos del mundo, con un show a la altura de su leyenda.

TOUR ‘Las letras ya no importan’