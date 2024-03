William Levy reaparece en redes sociales y evade posible ruptura con Elizabeth Gutiérrez

Con más de 20 años unidos en pareja y con dos hijos en común, Elizabeth Gutiérrez y William Levy han sido protagonistas de titulares sobre rupturas, reconciliaciones y supuestas infidelidades por parte del actor. Incluso, el también productor ha sido relacionado sentimentalmente con Maite Perroni, Jacqueline Bracamonte, entre otras.

Poco a poco, la pareja se fue dejando ver muy unida junto a sus hijos, Christopher y Kailey. Sin embargo, en otras ocasiones cada uno sale con publicaciones en sus redes sociales que dan a entender que todo está terminado entre ellos.

Recientemente, el actor cubano colgó una historia en Instagram donde reveló su separación con Elizabeth, sobre esto no se sabe nada oficialmente, pero no obstante la actriz, modelo y empresaria también ha publicado fotos donde se ve sola con sus primogénitos. Además, se pudo constatar por la misma red de Instagram, que ambos ya no se siguen.

Nuevamente, William vuelve a reaparecer, esta vez lo hizo a través de un comentario que le escribió en una foto que subió su hijo, donde aparece Christopher con un mensaje de reflexión, colocando en el pie de la imagen la siguiente frase: “Contacto visual”.

Al respecto, su padre le respondió: “Exactamente, mi chico. Esa es la cosa más importante del mundo”.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre William y Elizabeth?

Los artistas Gutiérrez y Levy, coincidieron en el año 2002, ambos formaron parte del reality `Protagonistas de telenovela`. Cupido hizo bien su trabajo en ese momento, y el flechazo entre ellos se dio rápido. Al poco tiempo iniciaron su romance que trajo como resultado el nacimiento de su primogénito, Christopher, en marzo del 2006.

Para el 2010 la pareja tuvo a su hija, en medio de una crisis matrimonial. Fue la actriz mexicoamericana, quien confirmó en ese entonces que la relación que mantenía durante ocho años con William Levy, llegaba a su fin.