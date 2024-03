Así fue el último mensaje de La Gilbertona a sus seguidores

Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como ‘La Gilbertona’ es un personaje famoso en redes sociales, originario de Tierra Blanca, un municipio de Culiacán, Sinaloa. Desde temprana edad le tocó llevar una vida difícil, al extremo que vivía en situación de calle.

Hace unos años su vida dio un giro, pasando de ser un desconocido a influencer, gracias a unos amigos que se dedicaban a grabarlo y difundir el contenido en las redes sociales, y en tan poco tiempo Gilberto se hizo viral. Su buen humor y el lenguaje lo llevaron al éxito, ganándose el cariño de la gente.

Fue así como ‘La Gilbertona’ se fue dando a conocer cada vez más, dándole comienzo a sus giras por diferentes ciudades.

¿Cuál fue el mensaje que conmovió a sus seguidores?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Gilberto Salomón envió un contundente mensaje que impresionó a sus seguidores. En las imágenes se aprecia el mal estado de salud en el que se encuentra hoy día, acostado en su cama boca abajo con un semblante desbastado, y a su lado se ve un hombre que le acompaña, quien le dice lo siguiente.

“Ya le hablan los zopilotes a ‘La Gilbertona’, y el influencer respondió: “Pues ni modo, toda la gente no es eterna” .

Con un tono de cansancio, Gilberto comentó que, “Todo el mundo se tiene que morir, no nomás uno”, señaló. Enseguida los internautas no tardaron en dejarle sus mensajes de apoyo y solidaridad, “No, no, no, no estoy preparada, Diosito no. Gilbertona te amamos”, fue uno de los comentarios.