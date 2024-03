Este fue el último y revelador mensaje de La Gilbertona antes de morir

El mundo de los influencer y las personalidades de las redes sociales está de luto. Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como La Gilbertona, falleció la mañana de este jueves 14 de marzo, presuntamente por complicaciones derivadas de la neumonía que contrajo.

Desde hace días la influencer, una de las grandes voces de la comunidad LGTBIQ+ en México, se había hecho viral porque habían anunciado falsamente su muerte. En ese entonces La Gilbertona acudió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje después de casi un año sin realizar ningún posteo.

No deja de ser llamativo que su último mensaje fue para arremeter contra quienes querían lucrarse con noticias falsas de su muerte. En ese mensaje final de su cuenta de Instagram está claramente molesta y reclama por la información que se había difundido.

“Aquí estoy vivo, gracias a Dios. Mienten que me morí, mienten y es lo único que digo. Esos que quieren que me muera para ganar seguidores, por qué no dicen que su ch... m... se murió”, dijo La Gilbertona, según reseña Infobae.

Ahora sí es cierto, se nos fue La Gilbertona

A través de un video que comenzó a circular en redes sociales se dio a conocer el deceso del famoso personaje. Pavel Moreno, representante de Gilberto Salomón, confirmó la noticia, además de revelar algunos detalles de los servicios funerarios.

“Plebes, Gilberto falleció hace más o menos una hora, ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció. Será velado en la funeraria Moreh de aquí de Culiacán, Sinaloa. Para que las personas estén enterados”, declaró.