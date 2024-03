Aislinn Derbez confesó que se estancó económicamente y experta le enseña a atraer el dinero

Dicen que el dinero no da felicidad, pero bastante que ayuda, porque brinda un poco de calma ante las necesidades, es por esto que todo el mundo está en su búsqueda y cuando lo consigue no desean que falte, al contrario, se sigue buscando aún más. Sin embargo, hay personas que parecen ser más afortunadas que otras, pero en realidad la diferencia es cómo vibran ante esa energía y manejan sus carencias.

Aislinn Derbez dedicó su más reciente podcast La magia del caos, a la transformación de la relación con el dinero para que las oportunidades lleguen con más frecuencia. Su invitada Mariana Fresnedo, la conferencista y facilitadora de Bioneuroemoción, brindó técnicas para hacer que los pesos lleguen a tu vida.

Inicialmente, Fresnedo aclaró que no es lo mismo abundancia que riqueza, pues esta última la define como “la acumulación de dinero”, mientras que la abundancia la califica como “un estado de consciencia, que sea lo que esté haciendo, es suficiente. La abundancia se trata más de no estar necesitando nada”. Afirmó que hay ricos que son miserables, y hay gente que no tiene nada, pero son abundantes. Y que la carencia es cuando constantemente estás necesitando algo externo energéticamente.

La especialista aseveró que cuando se abraza lo que es suficiente, la persona entra en un estado calma que le permite ver posibilidades y activar la creatividad. Al ser consultada por Aislinn si tener suficiente no raya con la mediocridad, afirmó que son dos cosas distintas: “Son dos cosas muy diferentes y dos estados muy diferentes: uno es ‘Pues no hago nada, así tiene que ser...’, y eso es como una resignación, es como darse por vencido y, por lo general, te va a llevar a una desmotivación. Y la abundancia cuando es suficiente y como es suficiente puedo abrirme a explorar otras cosas”.

La energía del dinero y cómo activarla

Mariana indicó que la energía del dinero es la capacidad que tienes de crear valor con tu mente, posibilidades, abundancia, y cuando sostienes esa energía primero en tu mente hace que se materialice en dinero. Pero, para eso es necesario detectar las creencias limitantes.

Primero pregúntate ¿cómo hago para encontrar la creencia? Pues, la especialista explicó que debes preguntarte ¿qué me detiene a vivir eso, a experimentar ese concepto en el amor, el dinero el trabajo? Esa repuesta que te das es tu carencia limitante. Ejemplificó: ¿Por qué no puedo alcanzar esta meta? porque el dinero el difícil de conseguir, entonces, quiere decir que tu carencia es que te imposibilitas, te invalidas.

Cómo soltar las creencias limitantes del dinero

Para atraer y sostener el dinero hay que aplicar herramientas de reprogramación de creencias y esto toma su tiempo, como la meditación, la hipnosis y la gestión emocional. Aislinn contó su propia experiencia en cómo su riqueza se ha estancado a raíz de las creencias.

“Siempre tengo lo suficiente que necesito para vivir bien, pero nunca pasa de un número desde hace 10 años y es que hay una creencia que me infiltró mi papá: ‘Si tienes mucho dinero, la vida se complica demasiado”, contó la actriz.

Fresnedo detalló que la con la meditación le pondrás un freno a la mente para estar en el momento presente y analizar cada pensamiento que tienes. Mientras que con la hipnosis podrás hacer una introspección tan profunda en el que consciente se encontrará con el inconsciente para luego poder trabajar.

Y con la gestión emocional vas a darle atención al cuerpo, especialmente, cuando está estresado, pues “hay tensión, contractura corporal que reprime la energía, que además está bloqueada” y esto se puede soltar mediante técnicas de respiración o masajes para liberar la tensión corporal.