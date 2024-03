Lucía Méndez y Lorena Herrera protagonizan una fuerte discusión en adelanto de “Siempre Reinas 2”

“Siempre Reinas 2″ se estrenará dentro de pocos días y en un adelanto que se ofreció de este reality show se pudo ver la fuerte discusión que tuvieron Lucía Méndez y Lorena Herrera.

Mucho se especuló sobre si Netflix podría llevar a cabo una segunda temporada de este programa, ya que sus integrantes tuvieron tantos problemas que hasta llegaron a la corte.

No obstante, “Siempre Reinas 2″ se anunció y con solo dos integrantes de la primera temporada, quienes se enfrentaron debido a los conflictos que tuvo Lucía Méndez con las dos amigas de Lorena Herrera.

También te puede interesar:

“¡Lucía Méndez tenía razón!”: Madonna enfrenta a fan en silla de ruedas en pleno concierto y desata indignación

Lorena Herrera reacciona ante supuesta infidelidad de su esposo Roberto Assad

Lucía Méndez arremete contra la nueva generación de famosos: “lo ve todo muy fácil”

¿Por qué se pelearon Lucía Méndez y Lorena Herrera en ‘Siempre Reinas 2′?

En el clip que se compartió de “Siempre Reinas 2″, Lucía Méndez le reclamó a Lorena Herrera por lo mal que habló de ella en los medios junto a Sylvia Pinal y Laura Zapata al acabar la primera temporada .

Lorena Herrera le dice a Lucía Méndez que Verónica Castro canta mejor que ella: "Le dolió"

Lorena Herrera se lanzó contra Lucía Méndez por despreciar la carrera de ella, Laura Zapata y Sylvia Pasquel; usuarios aseguran que le dolió el comentario pic.twitter.com/cs6nhJ6BBc — SUCESOS (@Sucesosenlinea) October 8, 2022

Lorena Herrera le contestó que nunca habló mal de ella y le pide que la deje explicarse, entonces Lucía Méndez le replicó: “Te dejo hablar, pero escúchame a mí, porque tú me ofendiste, tú me ofendiste Lorena”.

“Si empezamos esto, lo hacemos bien, te he dejado hablar y me he callado ahora tú escúchame”, le contestó Lorena Herrera y le agregó que así no podía trabajar.

Después se corta la discusión y aparece Lucía Méndez hablando sola a la cámara: “Vieron que Lorena no es suavecita, Lorena es fuerte”. Por lo que las discusiones entre las reinas seguirán en esta segunda temporada.

De momento, no se ha visto cómo han interactuado las nuevas integrantes del reality “Siempre Reinas”, que entraron en sustitución de Sylvia Pasquel y Laura Zapata, por lo que habrá que esperar hasta el 19 de marzo para comprobarlo.