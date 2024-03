Wendy Guevara responde a la polémica sobre ser la primera mujer trans en colaborar con MAC Cosmetics

Elvira Ramírez y Wendy Guevara Elvira Ramírez recalca que Wendy Guevara no es la primera mujer trans en conseguir campaña con MAC: ella lo hizo en el 2017 y luego en 2020. (X @elvirarelv / Instagram @soywendyguevaraoficial)

Hace poco se anunció a Wendy Guevara como la primera mujer trans en colaborar con una marca internacional como lo era MAC Cosmetics, sin embargo, poco después se dio a conocer que la primera había sido otra persona.

Hace unos años una influencer llamada Elvira se convirtió en la primera mujer trans mexicana en ser imagen de dicha marca, por lo que a través de sus redes sociales se encargó de aclarar el título de algunos portales de noticias.

El post de Elvira en X (Twitter) no tardó en viralizarse y los fans de Wendy Guevara empezaron a atacarla, comentándole que su campaña no había sido tan reconocida y que había perdido fama por hablar mal de otras mujeres.

Para Wendy Guevara es más importante que mujeres trans sigan teniendo esta clase de oportunidades

A través de una transmisión en vivo, Wendy Guevara habló sobre la polémica que se creó con respecto a los titulares que la nombraban como la primera mujer trans en ser imagen de una marca internacional, ya que un seguidor se lo preguntó.

“No pasa nada hermanas, aquí no estamos en competencias, lo importante es que todas tengamos trabajo, no me importa ser la primera (...) lo padre de esto es que vean que las chicas trans podemos”, contestó la influencer y agregó: “Me interesa que vean que nosotras también podemos”.

Wendy dando su punto de vista sobre la chica trans que salió a decir que ella era la primera chica trans en colaborar con MAC.



ella reina contestando educadamente 💋 pic.twitter.com/xN8lMrrkFt — La Wendy (@LaWendyGuevara) March 14, 2024

De esta manera, Wendy Guevara acaba con la polémica que se había creado con Elvira, sin necesidad de atacarla o menospreciar su logro, pues lo más importante era que las mujeres trans siguieran teniendo este tipo de oportunidades y sean cada vez más visibilizadas, de modo que pueden abrirle camino a otras.