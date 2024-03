Eiza González aparece en nueva serie de Netflix, ¿De qué trata?

‘El problema de los 3 cuerpos’ es el título de la nueva serie de Netflix en donde Eiza González tuvo la oportunidad de participar. No obstante, en esta ocasión la famosa afirma que quedó completamente sorprendida con su papel, ya que en su carrera no había realizado nada parecido a esto, indicando de esta manera que para ella fue totalmente un reto.

“Después de educarme, leer los guiones y leer el libro, no había manera de que no pudiera ser parte de este programa. Nunca había visto una serie como esta (…) Tendría que hacer referencia a siete tipos diferentes de ciencia ficción para explicar nuestra serie. Para mí fue imposible no aceptar. Es innovadora”, explicó para L’Officiel.

A pesar de que su estreno será el próximo 21 de marzo del año presente, esta nueva producción es una de las grandes apuestas para la plataforma Streaming, al ser una de las historias más ambiciosas de ciencia ficción.

¿Quiénes forman parte del elenco en ‘El problema de los 3 cuerpos’?

‘El problema de los 3 cuerpos’ cuenta con la participación de grandes actores Eiza González o Liam Cunningham, además de tener a David Benioff y DB Weiss, los creadores de la adaptación de la serie de ‘Juego de Tronos’.

Asimismo, también cuenta con la actuación de: Tsai Chin, Alex Sharp, Saamer Usmani, Jovan Adepo , Sea Shimooka, Jess Hong, Mario Kelly.

¿De qué se trata ‘El problema de los 3 cuerpos’?

Esta nueva producción de Netflix se basa en la novela homónima del escritor chino Liu Chixin, la cual forma parte de la ‘Trilogía de los 3 cuerpos’ que se encuentra conformada por: ‘El problema de los 3 cuerpos’, ‘El bosque oscuro’ y ‘El fin de la muerte’.

Cada uno de estos libros fueron considerados un éxito a nivel mundial, por lo que se espera que esta adaptación de ‘La Gran N’ tenga el mismo resultado.

Según la sinopsis oficial de la plataforma, la serie es ambientada en los años sesenta y relatará como “La fatídica decisión de una joven llega a través del tiempo y el espacio hasta un grupo de científicos brillantes del presente. Mientras las leyes de la naturaleza se manifiestan ante sus ojos, cinco ex colegas se reúnen para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad”.