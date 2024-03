¿Karol G será la nueva imagen de un equipo de fútbol?; Entérate

Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, sigue arrasando en su trayectoria musical. Hace días, la colombiana recibió el premio Mujer del Año en los Premios Bilboard Music 2024, y actualmente se encuentra en su gira por Latinoamérica con el tour “Mañana Será Bonito”.

La fiebre de la ´Bichota´ llega esta vez al fútbol, siendo la nueva imagen destacada en la camiseta que el equipo del Barcelona utilizará en el esperado superclásico de España, donde se enfrentarán el próximo 21 de abril contra el Real Madrid.

Este anuncio forma parte de un acuerdo de patrocinio entre el club y Spotify, el cual está vigente desde marzo del 2022, y que busca fusionar el mundo del deporte con la música. El equipo azulgrana ha establecido colaboraciones significativas con importantes artistas, destacándolos en la indumentaria del equipo.

Karol G será la nueva imagen del Barcelona



El Barcelona jugará el Clásico ante el Real Madrid del próximo 21 de abril con el logo de #KarolG en su camiseta. pic.twitter.com/usspPrxCCC — Adriana Toval (@TovalAdriana) March 11, 2024

La prenda llevará el sello personal de la colombiana, representado por un corazón de espinas, el cual también es el emblema de su Fundación Con Cora. El diseño es alusivo a uno de los tatuajes que la artista luce en su antebrazo, con su nombre destacado en el centro del dibujo.

“El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera, para Carolina”, dijo Karol G una vez que le preguntaron sobre el significado de su tatuaje.

¿Qué opinan los fans del Barcelona al respecto?

Tras conocerse la noticia de que Karol G se hará presente en el uniforme de tan importante club, los amantes del fútbol reaccionaron comentando: “Spotify pudo haber escogido un mejor logo para Karol G, este simplemente es horrible”, “Equipo en decadencia absoluta”, “Aaaa lindísima”, “Que chimba, que vacano por Karol G y por Colombia”, fueron algunos de los mensajes por la red social de X.