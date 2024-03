Lucero revela el motivo que hay detrás de su rechazo a tomar bebidas alcohólicas

En una inédita transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Lucero se conectó para hablar con sus fanáticos de su más reciente participación en la serie, El Gallo de Oro.

La llamada “Novia de América”, abrió su corazón y entre otras cosas, revela la verdad oculta detrás de su relación con el alcohol y por qué no es una entusiasta de las bebidas alcohólicas.

Durante la transmisión, un seguidor planteó la cuestión del consumo de alcohol, lo que llevó a Lucero a compartir su perspectiva personal sobre el tema.

Con una franqueza conmovedora, la artista de 54 años confesó que nunca ha sido una gran consumidora de alcohol. “No soy tan fanática, no tomo mucho. Antes tomaba mucho menos, duré años sin tomar una gota de alcohol, yo era abstenida total. No me llamó la atención, de chavita jamás tomé”, reveló Lucero, según la revista Quien.

Lucero explicó que su elección de abstenerse del alcohol durante años estaba vinculada a su deseo de vivir una vida plena y consciente.

“Yo no sé si tenía que ver con que yo decía: ‘Quiero hacer una carrera increíble, quiero tener larga duración, yo quiero prepararme, quiero estar en mis cinco sentidos, quiero vivir mi vida, no quiero pasar dormida, adormilada y atontejada”, compartió la cantante, destacando su enfoque en estar en su mejor forma física y mental para enfrentar los desafíos de la vida y su carrera.

A pesar de su moderado consumo de alcohol en la actualidad, Lucero admitió que incluso una pequeña cantidad de bebida puede afectarla debido a su baja tolerancia.

“En una época me tomaba una copita y después ya me sabía muy fuerte. A veces tomo tequila, otras una bebida combinada, que un Aperol o un Saint Germain. No soy una persona que tome seguido o que necesite tomar para agarrar la onda o, por ejemplo, antes de un show, sobre todo cuando trabajo, no hay forma de que me tome una copita ni de rompope”, reveló la artista sobre sus hábitos actuales.