Crunchyroll hace más anuncios exclusivos de anime en La Mole 2024 en México

En vivo desde el panel de Crunchyroll, hoy en La Mole 2024, la mejor experiencia de anime en el mundo dio a conocer en exclusiva seis series que comenzarán a llegar en el servicio a nivel mundial* a partir del próximo mes.

Las nuevas series y temporadas que llegarán a Crunchyroll incluyen la serie de misterio detectivesco RoOT/Route of OddTaxi, que se estrenará el 2 de abril. ¡2024; el drama musical romántico Sound! Euphonium temporada 3, que se estrenará el 7 de abril de 2024; la fantasía real Unnamed Memory, que se estrenará el 9 de abril de 2024; la fantasía romántica de ciencia ficción Date A Live V, que se estrenará el 10 de abril de 2024; la adorable serie de acción A Journey Through Another World: Raising Kids While Adventuring, que se estrenará en julio de 2024; y la aventura mágica Wistoria: Wand and Sword, que se estrenará durante la temporada de julio de 2024.

RoOT/Route of OddTaxi - Llega a Crunchyroll el 2 de abril

La serie de televisión RoOT es una historia original basada en las peleas del dúo de jóvenes de detectives del manga RoOT/Route of OddTaxi, que actualmente se serializa en el sitio web de mangas Darupana de Big Comic Superior. La serie teje un misterio “humano” que sigue a Sato, un novato optimista con mala suerte que trabaja a las órdenes de Reina.

Sound! Euphonium Season 3 - Llega a Crunchyroll el 7 de abril

Kumiko, quien estuvo en la banda de bronces de su secundaria, visita la banda de su nueva preparatoria junto a sus compañeras Hazuki y Sapphire. En ese lugar se encuentra con Reina, una excompañera de secundaria. Hazuki y Sapphire deciden unirse al club, pero a Kumiko le cuesta tomar una decisión. No puede dejar de recordar la mala experiencia que tuvo con Reina durante la competencia de bandas de secundaria.

Sound! Euphonium Season 3. / Foto: Cortesía (Crunchyroll)

Unnamed Memory - Llega a Crunchyroll el 9 de abril

“Mi deseo como campeón es que desciendas de la torre y seas mi esposa”. Escalando una torre mortal, Oscar busca el poder de su amo, la Bruja de la Luna Azul. Él espera que su increíble magia pueda romper una maldición que matará a cualquier mujer que tome por esposa. Sin embargo, cuando el príncipe ve lo hermosa que es Tinasha, tiene una mejor idea: dado que seguramente es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a su maldición, ¡debería casarse con él en su lugar!. A Tinasha no le gusta la idea, pero accede a vivir con Oscar en el castillo real durante un año mientras investiga el hechizo que se le ha hecho al príncipe. Sin embargo, el bonito rostro de la bruja esconde oscuros secretos de varias vidas, secretos que empiezan a resurgir...

Unnamed Memory. / Foto: Cortesía (Crunchyroll)

Date a Live V - Llega a Crunchyroll el 10 de abril

¿Chicas lindas con poderes catastróficos? ¡Suena a problemas! Estos espíritus causan terremotos espaciales devastadores. ¿La solución? Derrotarlos... o seducirlos. Shido Itsuka posee el encanto único para enamorar a los espíritus. Sin embargo, así como Shido podría salvar a la humanidad, Industrias DEM no se detendrá ante nada para explotar el poder de los Espíritus. ¿Podrá el amor conquistarlo todo o la misión de Shido acabará en desastre?.

Date a Live V. / Foto: Cortesía (Crunchyroll)

A Journey Through Another World: Raising Kids While Adventuring - Llega a Crunchyroll en julio

Kayano Takumi muere accidentalmente a manos de un dios y reencarna. Dotado de diversas habilidades, es enviado a un peligroso bosque infestado de monstruos en otro mundo.En el bosque, Takumi se encuentra con un niño y una niña que parecen gemelos, y decide hacerse cargo de ellos y los nombra Allen y Elena. Sorprendido por la facilidad con la que derrotan a los monstruos con sus habilidades de combate, Takumi llega a la ciudad y se inscribe en el gremio de aventureros para poder mantenerlos.Así comienza su relajada vida de aventurero mientras vela por el crecimiento de Allen y Elena.

Wistoria: Wand and Sword - Llega a Crunchyroll en julio

Un chico trabajador llamado Will ingresa en una academia de magia con la esperanza de convertirse en un gran hechicero. Desgraciadamente, hay un fallo fatal en su plan: carece de la habilidad para usar la magia. En medio de las frías miradas de sus compañeros e instructores, Will se siente desanimado a veces, pero sigue adelante con una determinación inquebrantable. No sabe usar una varita, pero puede blandir una espada en su batalla por llegar a lo más alto de un mundo dominado por la magia. Sólo necesita creer en sus propias fuerzas y recordar la promesa que hizo a alguien muy preciado para él...