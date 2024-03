¿Se molestó? Así fue la inesperada reacción de Rosalía a los memes de su parecido con Elvis Crespo

Rosalía es una de las cantantes más valoradas en el mundo de la música. Desde que en 2017 recibió una nominación como Mejor Artista Nueva en los premios Grammy por la publicación de su álbum debut ‘Los Ángeles’, su carrera dio un salto vertiginoso que la llevó a la fama que ostenta en la actualidad.

Tras su segundo disco ‘El mal querer’, del que extrajo los singles ‘Malamente’, donde mezcla estilos como el trap, el flamenco o el r&b, y ‘Pienso en tu mirá’, obtuvo dos premios Grammy a mejor fusión/interpretación urbana y mejor canción alternativa.

Pero fue el lanzamiento de su álbum ‘Motomami’ en 2022 que la artista catalana se catapultó mundialmente por su innovadora combinación de ritmos urbanos latinos, flamenco y electrónica.

Dos años de de agradecimiento

Los dos años de su éxito ‘Motomami’, Rosalía decidió celebrarlo publicando una serie de fotos de los últimos dos años y las acompañó con un mensaje de agradecimiento para sus fans.

“Hola, hoy toca post serio con caption serio: HOY HACE 2 AÑOS QUE SALIÓ MOTOMAMI. Puse el corazón, la mente, el alma, la voz, el cuerpo entero a este proyecto y lo recibisteis como se recibe al amor de tu vida en el aeropuerto después de que se haya tirado un par de años fuera ufff NUNCA DOY VUESTRO AMOR POR SENTADO, gracias a eso pude hacer un tour por gran parte del mundo que no es poca cosa🙏”, dijo la española en su agradecimiento.

Reflexionó sobre el proceso creativo y cómo, a veces, es difícil recordar por qué hace lo que hace. Sin embargo, señaló que el proyecto ya no le pertenece solo a ella, sino que es compartido con sus seguidores desde el momento en que fue lanzado.

“A veces cuesta acordarse de pk uno hace lo que hace, porque no es fácil levantar proyectos y hacer algo que los demás terminen escuchando, viendo, disfrutando y haciéndose suyo porque literalmente MOTOMAMI NO ES MÍO ES VUESTRO DESDE EL DÍA QUE SALIÓ❤️”.

El parecido de Rosalía con Elvis Crespo

La cantante española aprovechó la oportunidad también para compartir un famoso y viral meme que compara su apariencia con la del cantante Elvis Crespo. La publicación incluyó una imagen de Rosalía posando junto a una fotografía de Crespo.

Para el momento que se hizo viral, el cantante de merengue había reaccionado de manera humorística a los comentarios sobre su supuesto parentesco con Rosalía. Lo hizo a través de un video en TikTok, donde negó ser el padre de la artista española, reseñó Milenio.

Asimismo, en una entrevista también expresó sentirse halagado al ser comparado con ella, llegando incluso a bromear sobre la posibilidad de realizar una actuación juntos en el futuro.

Rosalía publicó la foto comparativa con Elvis Crespo (Instagram: @rosalia.vt)

“Con el respeto de mi esposa, yo me siento hermoso cuando me comparan con Rosalía, me parece muy simpático el hecho. Lo disfruto. Cuando Rosalía y yo cantemos en un escenario vamos a ser virales”, dijo.

La reacción de Rosalía al compartir el meme en su cuenta de Instagram durante la celebración de su álbum sugiere que ella tomó con humor la situación y las comparaciones que la han vuelto viral en los últimos años.

“❤️Madremía, ¡qué recuerdos buscando estas fotos! Son hechas a lo largo de los años que estaba preparando todo a ciegas porque una nunca sabe... y viéndolo en retrospectiva ¡ahora es jebi! Eso se creó, eso pasó”.