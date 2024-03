Sofía Castro se niega a responder preguntas sobre su familia: “No voy a hablar absolutamente nada”

Sofía Castro fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de México hace poco y se negó a responder las preguntas concernientes a su familia.

La actriz alegó que nunca le ha gustado cuando otros hablan de ella, por lo que prefiere no comentar nada públicamente de nadie, bien sea amigos, familiares o compañeros de trabajo.

“Mi amor, no me gusta hablar de la vida ni de mi familia, ni de mis amigos, ni de nada. No voy a opinar absolutamente nada del tema porque no me corresponde, porque a mí no me gusta que hablen de mi vida y de mis cosas, yo no voy a andar hablando de la vida personal de mi familia”, expresó Sofía Castro.

Sofía Castro todavía no tiene fecha para su boda

Ante el rechazo de Sofía Castro de hablar de sus familiares, los reporteros empezaron a preguntarle sobre su prometido y sus planes de boda, y compartió que se habían ido a esquiar y él sufrió un accidente, pero ya estaba un poco mejor, solo que muy adolorido.

Acerca de sus planes de boda, la actriz dijo que iban muy lento, pues todavía no había elegido una fecha y su vestido todavía no estaba listo, aunque ya eligió el que quería, pero le seguían haciendo pruebas.

Entonces, la prensa le preguntó sobre su primo Cristián Castro y si era verdad que golpeaba a su mamá, Verónica Castro, como dijo Yolanda Andrade.

“De verdad, a mí no me gusta hablar de los temas familiares porque no me corresponde. Cuando todo eso pasó, yo apenas y tenía uso de razón porque era una niña, entonces la verdad no me gusta estar en temas así”, replicó Sofía Castro.

Y agregó: “No quiero decir ‘sí pasó’, ‘no pasó’, no voy a hablar absolutamente nada del tema ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de Cristian, ni de Verónica, ni de Yolanda, ni de nadie porque es un tema que a mí no me corresponde”.