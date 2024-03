Lucero confiesa por qué nunca hizo (ni hará) escenas sin ropa en la televisión

La carrera de Lucero en el mundo del entretenimiento es intachable. Brilló en el mundo de las telenovelas, el teatro, escenarios musicales y hasta tiene talento para conducir programas de televisión. Todo esto ahora se combina con su rol de productora, para seguir inflando su maravilloso currículo.

Pero en más de 40 años de carrera, en las que se contabilizan decenas de telenovelas, Lucero nunca accedió a realizar escenas sin ropa. La revista Quien reseña que sí hizo algunas interpretaciones sensuales y subidas de tono en la cama, pero siempre con sus prendas puestas, nunca mostrando las partes de su cuerpo.

Cualquiera podría pensar que nunca lo hizo porque no quiso o porque no se sentía cómoda. Pero la misma actriz y cantante responde al comentario de un seguidor, que le preguntó, de manera atrevida, por qué nunca se quitó la ropa y si piensa hacerlo en un futuro.

“Nunca me gusta hacer escenas de contenido sexual, creo que no tienen sentido. En mi caso, no hace falta, si no lo hice cuando era jovencita, ¿por qué ahora?”, cuenta la actriz de 54 años en un encuentro con sus fans, a través de una transmisión en vivo por su Instagram.

“Tengo cierto pudor en mostrar partes íntimas, desnudarme en escena. No quiere decir que esté mal, respeto a quien lo hace, pero a mí no me gusta. También pensé que si tendría hijos no me gustaría que me vieran así, es cosa mía y muy particular, respeto a quien hace escenas fuertes, no hay escenas fáciles, tampoco las escenas de llorar son fáciles”, dijo la siempre hermosa, Lucero.