Maryfer Centeno responde a la “invitación” de Dalas Review para tener un debate

Hace poco Maryfer Centeno respondió a un mensaje que le envió Dalas Review, en el que de forma grosera le exigía tener un debate a través de Discord porque no le gustó el análisis que realizó de él hace un tiempo.

“Me acabo de encontrar que Dalas me retó a un debate”, compartió la grafóloga en un video que publicó recientemente y procedió a leer el mensaje que le envió el influencer español: “Hola, ví tu video patético acerca de Yeri y yo. Descárgate Discord que vamos a hablar cara a cara tú y yo en un debate. Ahora no te cag**s y seas patética”.

El mensaje lo envió Dalas Review desde su cuenta de Dalas Business, pero Maryfer Centeno no cayó en provocaciones y decidió declinar la invitación porque ya conoce al influencer.

Maryfer Centeno le responde a Dalas Review que él no sabe hacer debates

“¿Es en serio? [...] Para empezar eso no es un debate, un debate es cuando hay una verdadera confrontación de ideas, no cuando una persona entrevista a otra. Entonces, esto no sería un debate porque tú no haces debate”, expresó Maryfer Centeno.

Pero eso no fue todo, porque la experta en lenguaje corporal le dijo a Dalas Review que tuviera un poco más de educación, porque cuando se invita a otra persona a tener un debate, debe referirse a esta con respeto.

Asimismo, Maryfer Centeno le comentó que todo aquel que insultaba era porque carecía de argumentos, pero que no le impediría que le dedicara un video de tres horas hablando de ella, pues lo tomaría como una forma de publicidad.

“Si tú crees que son las formas o simplemente intimidando te sientes menos inseguro, está bien es absolutamente válido, pero mira, lo ideal sería que te atendieras amigo, que buscaras aportar algo a la sociedad”, remató la grafóloga.