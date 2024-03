Sigue los pasos de Shakira y Belinda: así es la tiradera que Nicki Nicole prepara contra Peso Pluma

El tiempo pareciera pasar volando, pero apenas se cumplió un mes del truene entre Nicki Nicole y Peso Pluma. Cada uno está por su lado, enfocado en su carrera y en sacar nueva música.

En el caso de la Doble P, los temas van en la misma dirección del contenido que acostumbra a sacar. Pero de parte de Nicki Nicole lo que se viene es fuego, ya que la argentina al parecer seguirá los pasos de Shakira y de Belinda, con una violenta tiradera contra su ex, por el engaño público que le hizo justo días antes de la celebración de San Valentín.

El Heraldo se hace eco de una entrevista que la argentina le dio a la revista Billboard, en la que habla abiertamente de su ruptura con Peso Pluma. En concreto, cuenta los detalles de cómo anunció que la relación con el mexicano había llegado a su fin.

“No podría haberlo hecho de otra manera, la gente ya lo sabía y era incontrolable (…) Lo que más me ha sanado estos día es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”, dijo Nicki Nicole.

Se viene una tiradera intensa y violenta

En la misma entrevista, Nicki Nicole dice que sus próximas letras estarán enfocadas en las experiencias personales que ha vivido recientemente. “En este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música. Hay mucha inspiración”, dice la argentina de 23 años, según el medio antes citado.

El mismo portal publica un video que está rodando por Internet, en el que Nicki Nicole ya interpreta un tema musical, que es parte de ese nuevo material que está próximo a salir. Parte de la letra dice así:

“Entendí que si el amor un día se acaba entonces no fue amor y que las espinas también hacen parte de la flor; que vos tenés precio, pero yo tengo valor. Sé que es un jugador, pero conmigo bebé te equivocas. Yo todo te di y tu como si nada de fuiste con otra, pero yo me curo solita no es primera vez que estoy rota, ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota”, interpretó la artista.