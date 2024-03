Alessandra Rosaldo no le gusta que Eugenio Derbez hable sobre Victoria Ruffo

El reconocido actor y comediante Eugenio Derbez ha revelado recientemente que su esposa, Alessandra Rosaldo, no está contenta cuando él menciona a su ex pareja, la actriz Victoria Ruffo.

El tema salió a la luz durante una entrevista de prensa, donde el humorista confesó: “Ya no quiero hablar de ese tema. Ya me regañó Alessandra y con toda razón. Me dijo “ya deja de hablar de tu pasado’'. Se lo prometí. Me cuesta el matrimonio”

El comediante y Ruffo protagonizaron un intenso romance que capturó la atención de la prensa y del público mexicano. Fruto de su relación nació su hijo José Eduardo Derbez.

A lo largo de los años, Eugenio ha sido cuestionado en varias ocasiones sobre su pasado con Ruffo durante encuentros con los medios.

¿Reconciliación por nieto?

Recientemente, tras el anuncio de que José Eduardo Derbez se convertirá en padre, Eugenio fue interrogado acerca de la posibilidad de un reencuentro con su ex-pareja.

El comediante afirmó que él y Ruffo han dejado atrás sus diferencias y que guarda un gran cariño por la actriz debido a todo lo que vivieron juntos.

A lo largo de su carrera, Derbez ha tenido la dicha de convertirse en padre en cuatro ocasiones. Sus hijos, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, son motivo de orgullo para él. La familia Derbez ha capturado la atención del público con su unión y amor familiar.

Humor de Derbez

Eugenio es reconocido por su estilo de humor único y su capacidad para hacer reír a las personas. Sus programas de televisión, como “XHDRBZ” y “La Familia P.Luche”, han dejado una huella en la comedia mexicana.

Derbez utiliza la sátira y la parodia para abordar temas cotidianos de una manera divertida y extravagante. Su habilidad para crear personajes cómicos y situaciones absurdas ha cautivado al público durante años.