Charito Ruiz admite que siente nostalgia de lo que vivió con Ernesto D’Alessio

Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio ya están separados legalmente, de hecho, se sabe que el cantante se mudó y se encontraba más que dispuesto a pasar página, a pesar de que antes había expresado que le hubiera gustado intentar salvar su matrimonio.

No obstante, su exmujer estaba determinada a finalizar el matrimonio pues consideró que no había solución a sus problemas de pareja, por eso resulta un poco sorprendente las declaraciones que compartió recientemente.

Charito Ruiz comentó en sus historias de Instagram que hace tres meses tomó la decisión de vender la casa donde había estado criando a sus hijos y era feliz con Ernesto D’Alessio, porque empezó a tener nostalgia.

Charito Ruiz estaba aferrada a la casa donde vivía con Ernesto D’Alessio y sus hijos debido a la nostalgia

“Me encanta mi casa, la amueblé con tanto esfuerzo, tanto cariño le puse a cada espacio. O sea, era un ‘no’ rotundo. Y ahorita por qué me voy a aferrar a algo material”, expresó Charito Ruiz en Instagram.

Las fotos más románticas de Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz a 13 años de casadoshttps://t.co/8qnWMhZDyM pic.twitter.com/BJtBFFBIHT — Revista Clase (@Revista_Clase) June 7, 2020

Ernesto D’Alessio fue quien le sugirió a su ex que vendiera el hogar donde vivían juntos y se mudara cerca de sus padres, no obstante, en ese momento ella no lo creyó conveniente, ya que solo pensaba en el tiempo que le dedicó en arreglar su hogar a su gusto.

Sin embargo, Charito Ruiz empezó a sentir mucha nostalgia, porque su vida ya no era igual que antes, por lo que creyó que lo más sano sería hacer de un nuevo espacio su hogar.

“Me siento feliz, pero de repente me da nostalgia, ¿saben? De repente volteo a ver cada esquina en la casa y me acuerdo así de cositas”, dijo la exesposa de Ernesto D’Alessio, aunque dejó claro que no se arrepiente de haberse separado, pues sigue creyendo que fue lo mejor para su familia.