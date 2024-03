Danna Paola desiste de su nombre en ‘X’ e invita a seguidores a fomentar la paz

Recientemente, Danna Paola causó controversia en redes sociales luego de que indicara que quería cambiar su nombre en ‘X’ (antes Twitter), pero que la chica que ya utilizaba ese username se lo estaba vendiendo.

Esto se dio a conocer, luego de que se difundiera un audio en donde la famosa indica tener un plan para lograr que la señora no le cobrara por utilizar su propio nombre, pues como muchos saben la cantante decidió utilizar ‘Danna’ como nombre artístico.

“Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea, es mi nombre, el Twitter de la señora qué”, fue lo que comentó la cantante.

Tras empezar a recorrer los audios en Internet, muchos usuarios se mostraron consternados por la situación, aumentando de esta manera las críticas hacia la intérprete de ‘Oye Pablo’, ya que la acusaron de impulsar el acoso en redes, mientras que otros se encargaron de enviarle mensajes a la chica en ‘X’.

Por tal motivo, la famosa decidió pedir disculpas a la persona involucrada. “@danna lamento mucho lo que está pasando con esta situación, y los ataques que han recibido de mis fans, nunca he incitado al odio, y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto saldría de control”, indicó.

Asimismo, resaltó que los comentarios los hizo ya que le parecía una gran cifra lo que le pedía la Señora a cambio de darle el nombre, indicando además que, por su parte, este incidente no pasará a mayores.

“Lo último que quiero es causarte problemas, acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. ¡Saludos y que tengas un buen día!”, dijo.

El mensaje de Danna Paola

Por otro lado, desde su canal de WhatsApp Danna Paola también decidió enviar un mensaje a sus más de 110 mil seguidores, con el objetivo de que cese el acoso hacia la Señora, resaltando que ella nunca pidió que esto sucediera.

“Bbs. Ya No se enganchen en Twitter, seguir alimentando todo esto solo genera más bardo, toxicidad innecesaria, bullying entre todos y negatividad... y bueno por supuesto que volteen todo apuntándome como la Villana de la historia no me sorprende ya”, inicia diciendo.

“Es mejor dejar esto y a la señora con sus username en paz, pero escribirle cosas directas eso si es acoso, y no está bien. Porfa paren esto, yo les compartí esta historia como algo cag*do que me pasó, en ningún momento les pedí que la acosaran. Dejen esto x La Paz, y no se peleen con más gente o fandoms… los amo mucho”.

Para finalizar, Danna indicó: “Y btw... aunque nadie entienda el cambio del nombre, esto no es un capricho, tiene un trasfondo personal muy importante para mí. Y para nosotros eso es lo importante”, dijo.