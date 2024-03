Lenny Tavárez está bien armado en la música y tiene en la mira a Carín León

Lenny Tavárez eligió Guadalajara para hacer un concierto muy especial este 22 de marzo, que será el más importante en su carrera tras lanzar su nuevo sencillo Empelotica, junto a Feid.

“Lancé hace poco Empelotica con Feid que se ha posicionado muy bien y es parte del nuevo álbum Brillar. El próximo tema es con Prince Royce, y estoy pensando sacarlo, pero después de que salga el de Los Avengers, ahora en abril”, compartió Lenny.

El pionero del trap, adelantó que ya escribió varios corridos y tiene en la mira a un cantante mexicano.

“Me encanta el regional mexicano, ya escribí varios corridos. Estoy bien armado de lo que es la música y posibles colaboraciones con mexicanos, yo estoy puesto. Últimamente escribí una canción para Carín León, todavía no le he dicho que es para él, pero lo lograremos. Me gusta Nodal, Peso Pluma, Junior H y ya trabajé con Natanael Cano”, añadió.

Lenny Tavárez entre la música y los negocios

El puertorriqueño charló con Publimetro sobre la presentación que tendrá en Guadalajara, pero también de ese lado poco conocido del artista y su peculiar línea de lubricantes íntimos. Aquí te dejamos el video de la entrevista.

Lenny Tavárez entre la música y su línea de lubricantes íntimos

¿Cuándo es el concierto en Guadalajara?