Lorena Herrera revela si temió llegar a los golpes con Lucía Méndez en “Siempre Reinas 2”

Lorena Herrera respondió recientemente a la prensa si estuvo a punto de llegar a los golpes con Lucía Méndez en la segunda temporada de “Siempre Reinas 2″.

Hace unos días, la veterana actriz compartió un adelanto del reality show donde se enfrascó en una intensa discusión con la única de sus compañeras que sí logró regresar a la segunda temporada.

Muchos especularon que eso solo era un vistazo de los conflictos que tendrían Lorena Herrera y Lucía Méndez en “Siempre Reinas 2″, por lo que era de esperarse que le preguntara si en algún momento la situación escaló a tal punto que a lo mejor temían irse a los golpes.

Lorena Herrera afirma que tanto Lucía Méndez como ella son mujeres sumamente educadas

Lorena Herrera compartió que su discusión con Lucía Méndez ocurrió el primer día de grabación y la calificó de incómoda, porque había llegado sumamente emocionada y no se esperaba que su compañera se hubiera molestado tanto con ella.

Lorena Herrera confesó que al parecer Lucía Méndez no quiere verlas ni en pintura, pues no ha querido asistir a ninguna entrevista donde estén ellas, comentó que la producción de “Siempre Reinas” quiere sustituir a Lucia por Verónica Castro Oficial en la segunda temporada. pic.twitter.com/T160ugz41L — El Salvador Noticias 503 (@noticiaselsal13) December 9, 2022

Si bien aceptó que no quedaron como amigas íntimas en la primera temporada, pensó que al menos no había ningún tipo de problema entre ellas. Asimismo, resaltó que todos los conflictos que surgieron se dieron de forma natural, que nada fue planeado, ya que su ética laboral no le permite participar en realities shows que deben seguir guiones o lineamientos, pues no serían realities verdaderos.

Cuando le preguntaron a Lorena Herrera si en algún momento temió que Lucía Méndez se abalanzara sobre ella en una discusión, inmediata y tajantemente contestó que no, pues considera que su compañera es una mujer con clase y no caería en esas actitudes, al igual que ella.

Con respecto al rumor de que Laura Zapata y Sylvia Pasquel se habían enojado con ella por regresar a la segunda temporada de “Siempre Reinas”, dijo que era falso, pues todas eran mujeres adultas que no caían en esas tonterías.