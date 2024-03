Eugenio Derbez en Netflix: Estos son los títulos del actor que puedes encontrar en Netflix

Eugenio Derbez es un actor y comediante mexicano que logró destacar en Hollywood gracias a su versatilidad y carisma.

A pesar de haber comenzado su carrera en México, muchos lo reconocen ahora por su popularidad en el cine de Estados Unidos.

Su película “No se aceptan devoluciones” fue un éxito internacional, abriendo puertas en Hollywood. Derbez se distingue por su habilidad para conectar con audiencias de diversas culturas. Ha participado en producciones como “How to Be a Latin Lover” y “Dora and the Lost City of Gold”, consolidándose como uno de los actores más queridos.

A continuación conoce los títulos disponibles en Netflix del actor mexicano.

Películas de Eugenio Derbez en Netflix

No se Aceptan Devoluciones

Un soltero mujeriego mexicano en Los Ángeles se encuentra a cargo de su hija de repente, cuando la madre los deja. La historia sigue su viaje de transformación personal y paternidad inesperada.

Dora y la Ciudad Perdida

Basada en la famosa serie de televisión “Dora la Exploradora”, la película sigue a Dora, ahora adolescente, en una aventura para salvar a sus padres y resolver el misterio de una ciudad perdida de oro inca.

Milagros del Cielo

Inspirada en hechos reales, la película cuenta la historia de una joven diagnosticada con un trastorno digestivo incurable. Su lucha y la fe de su familia los llevan a un viaje de esperanza y milagros.

Cómo Ser un Latin Lover

Un hombre de mediana edad, acostumbrado a vivir de la fortuna de su esposa mayor, se ve obligado a aprender a vivir por sí mismo cuando ella lo deja. Intenta recuperar su juventud y amor perdido.

Te Presento a Laura

Después de perder su trabajo, una mujer joven llamada Laura tiene problemas para encontrar un nuevo propósito en la vida. Su viaje de autodescubrimiento la lleva a encontrar nuevas amistades y oportunidades inesperadas.