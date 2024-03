¿Quién es el familiar de Andrea Legarreta que ha fallecido?

En una reciente noticia que ha conmocionado al público, se ha revelado que Mateo, sobrino de la reconocida presentadora de televisión Andrea Legarreta, después de encontrarse en estado crítico tras sufrir un grave accidente de moto, ha fallecido.

Mateo, de 14 años, fue víctima de un trágico accidente de moto que tuvo lugar el pasado miércoles 20 de marzo. Como resultado del incidente, el joven sufrió una lesión cerebral grave que provocó inflamación significativa en su organismo.

Legarreta, conocida por su trabajo en Las Estrellas, ha recurrido a Instagram, donde cuenta con más de 6.4 millones de seguidores, para despedir a su sobrino. En una publicación emotiva, la presentadora comentó:

‘’Mateo… Mi niño, hermoso, nuestro Mateo… El Mateo de todos… Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de Guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas…'’

Continuó en su publicación: ‘’Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendendido… Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina ( como me llamabas) que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso… Tan sólo 14 años!! … Dios…'’

Siguió: ‘’Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo… Pero no es así … Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan… sin embargo tus papás y tu hermanito nos dan también y como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación…'’

‘’Sin duda te tocaron los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar… Y tú mi niño lindo, sin duda, también fuiste y seguirás siendo el mejor GUERRERO!! Tu conmovedora historia, tu lucha de hace algunos años dónde saliste vencedor y tu legado, han tocado almas y corazones desde siempre y sin duda amor, lo seguirás haciendo desde el cielo…'’, continuó

‘’Estoy segura mi Chabelita que tanto te ama está contigo y que te habrás encontrado con tus amigos del hospital que se adelantaron cuando juntos luchaban hace años… Con seres que te aman como los que te amamos aquí amor… Y sobre todo con Dios que te ama y te cuida…'’, siguió relatando.

Y concluyó: ‘’Celebro cada instante de tu vida amor y amo haber sido parte de ella… Aquí tus primas, primos, tíos y tías, estaremos con tus papis y hermanito… con tus abuelos… Honrando y celebrando tu vida y tratando de vivirla al máximo como tú lo hacías… Te amo siempre mi niño… Vuela alto… Tu manina… 🕊️🤍🙏🏻 #AmorInfinito

Palabras de la madre

La mamá de Mateo, Valentina Martínez, también ha compartido su despedida a través de un video en su cuenta de Instagram:

‘’Hola a todos mi Mateo ha trascendido a este magnífico universo,se fue tranquilo de la manera que él quería, subido en su moto, vestido con su equipo nuevo y corriendo en las pistas de “Texas” como el Decía.’’

Continuó la madre:’’Sin duda estamos pasando la peor de las perdidas jamás imaginadas. Hablé con Mateo antes de irse y le dije que se fuera tranquilo, que le prometía estar bien para su hermano, para su papá, para sus abuelos, pero sobretodo para mi.’’

‘’Lo honraré TODOS los días de mi vida, y sé que él desde donde esté me enseñará a vivir con su ausencia física… pero siempre estará en nuestros corazones y alma. Estamos procesando todo esto.’’, siguió

‘’Ya les informaré más adelante que sigue. Gracias a todos y cada uno de los que estuvieron a la distancia y aquí con nosotros. Se que Mateo dejó una huella muy importante en cada uno de nosotros…'’, y concluyó.