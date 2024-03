Victoria Ruffo reacciona a supuestos celos de Alessandra Rosaldo

La relación amorosa que sostuvieron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo sigue dando de qué hablar, a pesar de los años que han transcurrido desde su sorpresivo divorcio. Recientemente, el comediante mostró incomodidad al ser abordado por la prensa a quienes les pidió que ya dejarán de hablar de su pasado.

“Ya no quiero hablar de ese tema, de Victoria Ruffo. Ya me regañó Alessandra y con toda razón”, dijo el famoso quien agregó una frase con el humor que siempre lo caracteriza, “Me dijo ‘ya deja de hablar de tu pasado’. Se lo prometí, me cuesta el matrimonio”.

Las declaraciones del productor de ‘La Familia P. Luche’ no pasaron desapercibida ni para el público, ni para la actriz con quien tiene un hijo en común y que pronto los hará abuelos. Al respecto, la protagonista de novelas al ser cuestionada sobre el tema durante una entrevista en el programa ‘Venga la Alegría’ aseguró que “No lo creo que provoque celos en Alessandra Rosaldo. Considero a Alessandra muy inteligente, muy trabajadora, muy buena mamá”.

Así mismo, la estrella de telenovelas manifestó que no le da motivos a la vocalista de ‘Sentido Opuestos’ para ponerse celosa de ella, “Para nada le doy motivos de celos a Alessandra Rosaldo”. Para ponerle punto final a la polémica, durante la entrevista la artista cambió de tema de manera radical.

Entre tanto, los internautas por las redes sociales mostraron su opinión sobre el tema, expresando que “Como les gusta inventar Victoria es toda una dama que nunca ha estado en escándalos y ahora la quieren meter en chismes iguales a Alessandra. Las 2 son señoras sin escándalos y ahora las quieren hacer pelear y luego por Eugenio”, “Ahora resulta que Disney se inventó lo de las madrastras se nota que solo películas Disney han visto y no leen los cuentos”, fueron algunos de los mensajes.