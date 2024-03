TOMORROW X TOGETHER comparte última ronda de fotos conceptuales y clips para ‘minisode 3: TOMORROW’. / Foto: BIGHIT MUSIC

Los íconos globales de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) regresarán como los principales narradores visuales del k-pop con una fascinante variedad de fotos conceptuales y clips para su sexto mini álbum, minisode 3: TOMORROW, programado para el 1 de abril.

Tras el anuncio de su nuevo álbum, la banda líder de la Generación Z lanzó un intrigante tráiler conceptual el 6 de marzo, estableciendo el tono cinematográfico para su inminente regreso. El tráiler, que abre en un desierto árido, sigue el vínculo del quinteto con un zorro, pasando de un recuerdo caprichoso a una cruda realidad. Encontrarse con el zorro en un paisaje urbano evoca recuerdos de una promesa olvidada, lo que lleva a un renovado sentido de esperanza para el futuro.

TOMORROW X TOGETHER comparte última ronda de fotos conceptuales y clips para ‘minisode 3: TOMORROW’. / Foto: BIGHIT MUSIC

El tráiler también evoca nostalgia y recuerda la narrativa musical general de la banda, entretejiendo a la perfección elementos de álbumes anteriores, como una corona (sencillo debut “Crown”) y un parche en el ojo en forma de corazón (segundo álbum, The Chaos Chapter: FREEZE), así como una interpretación acústica de “Dreamer” (lado B de su tercer álbum The Name Chapter: FREEFALL). Dirigido por Yu Kwang Goeng, uno de los principales directores de Corea del Sur en el ámbito del cine comercial, la intrincada puesta en escena y la impresionante cinematografía ofrecen a los espectadores un festín visual cautivador.

A partir del 18 de marzo, los rompecorazones de la Generación Z lanzaron secuencialmente una serie de fotos y clips para los cuatro conceptos del álbum: ‘Light’, ‘Ethereal’, ‘Romantic’, ‘Promise’. Las imágenes conceptuales de la versión ‘Light’ dan vida a un cuento de hadas, pintando un retrato sereno de los miembros con cabello rubio contra una escena pintoresca de un campo de trigo iluminado por una puesta de sol dorada. La versión ‘Ethereal’, con el tema “Highway to Star”, ilustra el camino del quinteto para convertirse en los líderes del mañana. Vestidos con atuendos rebeldes de estrellas de rock adornados con accesorios atrevidos, los miembros encarnan el encanto y la confianza que rezuma más allá de la pantalla.

La versión ‘Romantic’ resalta aún más las imágenes de ensueño de la banda, realzando la atmósfera romántica con el uso de una rosa para simbolizar el recuerdo del amor. Finalmente, la versión ‘Promise’, lanzada el 24 de marzo, ofrece una interpretación visual del mensaje del álbum centrado en el redescubrimiento de una promesa olvidada ‘contigo’. Las fotos conceptuales y el clip, con la máscara de zorro apareciendo como un objeto significativo, muestran a los miembros navegando por la ciudad en busca de ‘ti’ para cumplir su tan esperada promesa.

Al incorporar elementos icónicos y nostálgicos de la discografía de TOMORROW X TOGETHER, el tráiler conceptual, las fotos y los clips de minisode 3: TOMORROW no solo conectan la narrativa general multifacética de la banda, sino que también capturan visualmente el mensaje del álbum, mostrando su incomparable talento como narradores visuales.

El sexto mini álbum de TOMORROW X TOGETHER, minisode 3: TOMORROW y el video musical de “Deja Vu” se lanzará el 1 de abril a las 6 PM KST. También se embarcarán en la etapa estadounidense de su gira mundial ‘ACT: PROMISE’ a partir del 14 de mayo, realizando 11 conciertos en 8 ciudades.