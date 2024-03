Drake Bell confiesa que se deprime cuando tiene que regresar a Los Ángeles y le gustaría pasar más tiempo en México

Es completamente notorio que Drake Bell ha encontrado en México una especie de refugio. Verlo en la capital Azteca con tanta frecuencia era un claro mensaje de que el actor y cantante disfruta de la cultura de nuestro país.

Y aunque siempre habla maravillas de México, nunca había planteado la posibilidad de vivir en el país. No lo confesó directamente, pero en una entrevista con el periodista Yordi Rosado, en su canal de YouTube, confiesa que se entristece mucho cuando tiene que regresar a su casa, en la exclusiva ciudad de Los Ángeles.

Sí, Drake abordó las polémicas revelaciones que se hicieron en el documental de Netflix, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, sobre los abusos sexuales que sufrían los niños actores que trabajaban en las diferentes series de Nickelodeon.

Sin embargo, la buena onda y carisma de Yordi Rosado fueron llevan a Drake a que hable de sus experiencias en México y la verdad es que sorprendió con lo que dijo.

“Me encantaría vivir en México. Hoy Estados Unidos, específicamente Los Ángeles es un lugar muy difícil, ya no es como era antes. Cuando estoy aquí y tengo que volver allá, me siento triste y deprimido esperando la siguiente oportunidad de volver, y que pueda quedarme más tiempo. Porque me encanta estar aquí. Me siento más en casa cuando estoy aquí, ya tengo más amigos aquí”, dijo Drake, de Drake & Josh, a Yordi Rosado, según reseña Infobae.

¿Su comida favorita? ¿No es obvio? Pues los tacos. El actor dijo que pude pasar toda su vida comiéndolos.

“Tacos al pastor... podría comer eso todos los días. Las enchiladas de La Casa de Toño... si quieren patrocinarme, no tengo problema porque podría comerlas el resto de mi vida”, destacó el actor, hoy de 37 años.

Drake y Yordi estuvieron dos horas hablando. Les compartimos el enlace por si quieren escuchar la charla.