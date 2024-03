Las caderas de Shakira aprueban el test del detector de mentiras

Shakira sigue promocionando su nuevo álbum musical, así que en pro de ello, realizó una presentación en un popular programa en los Estados Unidos.

Se trata de “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, cuyo presentador es amigo de ella y aceptó encantado tenerla nuevamente en su programa para cantar su nuevo sencillo “Puntería”.

Pero eso no fue todo, porque antes de salir a cantar, Shakira participó en un sketch de comedia en el que sometían a sus caderas a un detector de mentiras para comprobar si era verdad que estas no mentían.

Las caderas de Shakira no mienten, ¡así lo comprobó el detector de mentiras!

En el sketch, la persona que manejaba el detector de mentiras era la actriz y presentadora Drew Barrymore, quien empezó con la prueba cuando Jimmy Fallon llegó al lugar donde llevarían a cabo la prueba.

El conductor estadounidense le pidió a Shakira que hiciera lo que sabía hacer y la barranquillera procedió a realizar algunos movimientos de caderas, lo que hizo que el detector de mentiras se activará y comprobará que no mentían.

“Se los dije”, expresó la cantante después de que vieran los resultados y después se fue a cantar. Este sketch se volvió muy popular, así como la entrevista y presentación que llevó a cabo Shakira en “The Tonight Show with Jimmy Fallon”.

La colombiana no solo demostró que tiene un buen sentido del humor y que se encuentra en uno de sus mejores momentos, también dio detalles de su estado sentimental y aseguró que se encontraba mejor, e incluso dijo que su ex Gerard Piqué no la dejaba brillar.