Expareja de Yolanda Andrade habla de la violencia que terminó con su relación

Yolanda Andrade volvió a ser señalada públicamente luego de que Lorena Meritano hablara de la relación que sostuvo con la conductora hace más de 20 años, revelando detalles de los motivos que los llevaron a tomar la decisión de separarse de manera abrupta.

La famosa presentadora de televisión ha destacado en los últimos días por las complicaciones por las que atravesó tras una intensa crisis de salud, así como también por sus recientes declaraciones contra Laura Zapata al asegurar que la actriz tuvo dos romances con mujeres que forman parte de la farándula mexicana.

Yolanda Andrade

Expareja de Yolanda Andrade revela violencia que terminó con su relación

Durante una entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, la actriz compartió su experiencia durante su romance con Yolanda Andrade, explicando la forma en la que comenzaron a vincularse de forma romántica.

“Empecé a recibir unas cartitas y luego en la casa flores. De verdad, las herramientas de ella para conquistar son increíbles. Era una época muy particular, fue muy corto lo que vivimos, pero lo recuerdo muy bonito”, comentó.

Pese a que explicó que el romance fue bastante breve, aseguró que lo recuerda con cariño, a pesar de las circunstancias en las que terminó, tomando en cuenta que fue durante un episodio violento de la conductora contra la actriz tras descubrir una mentira.

“Le mentí, le dije que iba con mi comadre a Valle de Bravo, en realidad me fui con un chico. Viene entrando la Yolanda con Martha y su amigo, que no me acuerdo del nombre, que eran sus dos cuates, casi me muero. La veo entrando cual capo de Pablo Escobar, como Griselda encabronada”, añadió.

Yolanda Andrade y Lorena Meritano (Redes Sociales)

Al respecto de los motivos de la ruptura, Lorena Meritano explicó que Yolanda Andrade la golpeó luego de percatarse que se encontraba con un hombre, terminando así su relación amorosa, no obstante, poco después retomaron su amistad.

“La verdad fue un momento muy violento ahí. Ella me jaló de los pelos. Me dijo: te trato como reina y tú, no sé qué. Yo quieta, ella me jaló de los pelos, me pegó un cachetazo y la miré, porque ella me llega aquí, la miré y le dije, ¿terminaste? Me jaló, me cacheteó y me fui”, explicó.