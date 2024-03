Charito Ruiz asegura que su divorcio con Ernesto D’Alessio no fue desde el amor

Charito Ruiz ha estado muy comunicativa últimamente con respecto a su divorcio con Ernesto D’Alessio, pues hace poco reveló que su separación no ocurrió en tan buenos términos como se hizo creer en un principio.

La pareja estuvo casada durante 16 años y a mediados del 2023 anunciaron que se divorciarían, pero que seguirían viviendo juntos un tiempo por el bien de sus hijos.

#Viral ⚡️ | Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz anunciaron su separación. pic.twitter.com/1zBdLq2b0N — Punto y Aparte (@puntoyapartemty) June 30, 2023

Sobre las causas de su divorcio, se rumoreó que Charito Ruiz se habría cansado de las constantes infidelidades de Ernesto D’Alessio, aunque ninguno dijo nada al respecto.

Charito Ruiz estrena novio y comparte detalles de su divorcio con Ernesto D’Alessio

Acerca de su divorcio, Charito Ruiz dijo en “Ventaneando” que la situación con Ernesto D’Alessio se tornó tan pesada, que ambos se dieron cuenta que lo mejor para su familia sería separarse.

“Ernesto y yo vivimos esta ruptura juntos, fue un proceso. Todo un año estuvimos en la lucha Sabiendo que o se salva, o no y ya. Fue un no”, detalló la empresaria regiomontana y agregó: “Cuando ya no tienes paz, cuando predomina la inquietud, cuando ya no puedes seguir adelante con tus hijos, ya se vuelve muy pesado”.

Por eso, a la exesposa de Ernesto D’Alessio no le gusta cuando los famosos dicen que se separan desde el amor, porque si en realidad hubiera amor, no se estarían separando.

“Esto fue algo en común acuerdo. Me choca cuando dicen: ‘Ay nos divorciamos desde el amor’ a ver, si no, no te estarías divorciando”, declaró Charito Ruiz.

También afirmó que se encuentra sumamente feliz y enamorada de su nuevo galán: “Estoy muy enamorada, muy contenta, muy feliz. Tengo novio y lo conocí en octubre”.

Los hijos de Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz ya conocen al novio de la empresaria y se llevan bien. La regiomontana lo describe como alguien bueno y de fácil trato.