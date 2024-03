El sabio consejo de Shakira a las mujeres para que no sufran de infidelidad

Shakira recuperó la sonrisa. Cada foto que aparece de la cantante, en la actualidad, contrasta con las imágenes del momento de su separación de Gerard Piqué, en las que aparecía con una expresión sombría.

Oficialmente la barranquillera vuelve al ruedo de su vida personal y profesional. Ordenó las cosas en casa y ahora recorre el mundo promocionando su más reciente producción discográfica, “Las mujeres no lloran”.

De hecho, Shakira hasta se atreve a dar consejos de relaciones sentimentales a las mujeres. Muchos podrían pensar que la cantante ya dejó de creer en las relaciones de pareja, por la infidelidad que sufrió de parte de Piqué. Pero nada que ver, la cantante motiva a las mujeres a que deben confiar y abrirse al amor.

“Sigo creyendo que hay que creer en el amor… sigo creyendo que hay que confiar, aunque te traicionen, hay que reír con toda la risa y llorar con todas las lágrimas”, dijo la cantante, según reseña la revista Quien.

El disco de Shakira: una montaña rusa de sentimientos

Shakira deja en claro que este disco expresa todos los momentos que vivió tras la separación de Piqué. Cada sentimiento que atravesó en estos casi dos años fueron descritos en las letras que conforman cada canción de “Las mujeres no lloran”.

“Este álbum está compuesto de 16 canciones y cada una de ellas narra vivencias, emociones, el proceso que he pasado para elaborar mis pérdidas, mis ganancias también, porque no ha sido un proceso lineal estos dos años en los que he estado produciendo este álbum”, dijo la cantante de 47 años.

“Ha sido un tiempo en el que ha habido picos y valles y subidas y bajadas, estas canciones han documentado todas esas vivencias, todas esas emociones intensas y de transformar toda esa… la rabia en amor, el dolor en fuerza, en resiliencia, la vulnerabilidad en fortaleza”, declaró Shakira.