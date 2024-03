Marcela Mistral recibe críticas tras burlarse de haters

Una vez más Marcela Mistral se encuentra en el ojo público, luego de haber recibido críticas por parte de los usuarios en redes sociales por haberse burlado de sus Haters al mostrarse con un nuevo cambio de Look.

Hasta el momento la esposa de Poncho de Nigris, ha protagonizado diversas polémicas en Redes desde el video en donde muestra su vello facial, hasta las especulaciones de su supuesto divorcio.

Sucede que, recientemente la famosa mostró su cambio de look en su cuenta oficial de Instagram, en el video se puede ver a la influencer sentada en una silla luciendo un nuevo tono de cabello y etiquetando en la publicación a su estilista de confianza.

No obstante, lo que más llamó la atención fueron los comentarios en contra que realizaron los internautas en el material audiovisual, en donde criticaron su nuevo estilo.

Fue en la misma publicación donde Marcela empezó a burlarse de sus Haters, intentando responder con sarcasmo a todos los que cuestionaron selección de tinte.

“Si la intención es burlarse, pero me estás preguntando qué tono de tinte me pusieron no te puedo tomar en serio. Saludos”, dijo, añadiendo además otro comentario sarcástico.

“¡Pero súbanle el brillo al Iphone! bromi… ¿Es neta que se tiene que poner un slide para que sepan cual es café y cual es rubio? Plis nooooo”, indicó, haciendo así referencia a aquellos seguidores que no lograron diferenciar los tonos de su cabello.

Marcela Mistral es crítica en redes sociales

A pesar de su intento por burlarse de las personas que la criticaron, sus comentarios lo único que hicieron fue avivar más los comentarios negativos, pues mientras unos apoyaron y elogiaron su sentido del humor, otros por el contrario criticaron su actitud e indicaron que tenía una falta de empatía para aquellos que decidieron expresar una opinión diferente.

“¡Santo Dios! ¿Cómo es que sigues confiando en esos dos? Cada vez te dejan peor el cabello. Ya se te ve maltratado, mejor deberías probar algo más oscuro”.

“Esta mujer no sabe ni como llamar la atención, que ya da hu*va con sus cambios no cambios. Hambre por sentirse aceptada”.

“Está bien no te lo cortes, solo córtate la barba que traes... que esa se ve aún peor”.

“No es hate cuando la mayoría estamos de acuerdo que ya cambies de estilistas, se te ve igual que al principio, pero más maltrato”.

“Quizá si te hubieran alisado bien y peinado mejor se te hubiera visto un cambio bonito, la verdad mueves tu cabello exagerado y termino viéndose fatal”.

“La estafaron, quedó igual”.

“Se ve igual, ¿qué se hizo?”.