Kenya Saiz comparte su amor por México en ‘Taquitos Por Condesa’

México es uno de los destinos turísticos más deseados entre muchos extranjeros. Ya sea por los climas tropicales o las maravillosas playas, los visitantes quedan fascinados del territorio azteca. Además, la cocina tradicional hace su parte y provoca que las personas queden enamoradas, pero ¿cuál es el platillo más delicioso?

Si bien la respuesta es muy subjetiva, la cantante Kenya Saiz sabe muy bien que los taquitos son un manjar, tanto así que hizo un tema titulado ‘Taquitos Por Condesa’. El tercer single de un álbum que está por salir también habla es “un flechazo cuando menos te lo esperas, cuando dejas que la dopamina se adueñe un poco de tu vida y sueltas los frenos”.

“Creo que este álbum es catarsis, es rebeldía. Es un álbum en el que no he pensado demasiado las cosas. Los autores y los artistas muchas veces estamos viendo una canción de lo que queremos y le damos 300 vueltas a la letra, en este álbum he querido dejar todo y simplemente me despertaba por la mañana y a ver qué sale”, confesó la intérprete sobre su próximo disco.

Al juntar la relación entre la comida y el amor, la cantautora aseguró que la comida la vuelve loca: “la verdad que soy bastante mexicana”. El primero taco que probó Kenya fue al pastor y aseguró volverse loca con su sabor, pero los tacos de camarón a la diabla “van muy bien con mi canción”.

La cantante tardó un año en realizar 13 canciones que podrán escucharse en su próximo álbum: “Este disco cuando lo empecé a escribir después de una ruptura sentimental muy mala en la que dije ‘dejo todo y me voy a México’. A mí me ha cambiado México en todos los aspectos, hice un glow up y creo que estoy mucho mejor”.