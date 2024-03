El grupo femenino de k-pop NewJeans conformado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein, sorprendió a sus Bunnies, como se le conoce a su fandom, al anunciar su próximo comeback y los planes que tienen para su nueva gira o tour mundial.

Fue en julio de 2022 cuando el grupo NewJeans conformado hizo su debut bajo el sello ADOR, con el tema “Attention”, tras el éxito de este sencillo, tres nuevas canciones fueron lanzadas “Hype Boy”, “Hurt” y “Cookie”.

Estos cuatro temas conforman el primer EP de NewJeans con el cual alcanzaron la fama internacional y se posicionaron como uno de los mejores grupos de la quinta generación del k-pop, lo que las llevó a lanzar dos nuevos temas “Ditto” y “OMG”.

Con el paso de los meses su popularidad fue creciendo y las llevó a convertirse en embajadoras de múltiples marcas y firmas de lujo, entre ellas Coca-Cola con quien estrenaron su séptima canción titulada “Zero” y posteriormente el tema “Be Who You Are”.

NewJeans anuncia nuevo comeback y tour mundial. / Foto: ADOR

Después lanzaron su segundo EP, ‘Get Up’ que incluye los temas “New Jeans”, “Super Shy”, “ETA”, “Cool With You”, “Get Up” y “ASAP”. Y posteriormente, canciones para los k-dramas o dramas coreanos ‘A Time Called You’ y ‘My Demon’, y un tema para el videojuego ‘League of Legends’.

NewJeans anuncia nuevo comeback

Los meses pasaron y fue en marzo de 2024, cuando mediante un comunicado oficial publicado por ADOR, se dio a conocer lo siguiente, que NewJeans lanzará cuatro nuevos sencillos, dos de estos temas serán totalmente en japonés, lo que marcará su debut en dicho país.

24 de mayo

How Sweet (Canción principal)

Bubble Gum (Lado B)

21 de junio

Supernatural (Canción principal)

Right Now (Lado B)

NewJeans se embarcará en un tour mundial este 2025

Junto a este comunicado, también se reveló que NewJeans lanzará un nuevo álbum durante la segunda mitad de 2024, el cual abriría camino a su primera gira o tour mundial, misma que tomaría lugar en el año de 2025.