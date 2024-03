Manelyk confesó un episodio traumático de su vida: “en ese momento era ilegal”

Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado, la reconocida personalidad de la televisión y creadora de contenido, Manelyk González, compartió abiertamente un episodio traumático que marcó su vida. A los 15 años, se sometió a un aborto, revelando que en ese momento era considerado ilegal.

“Yo le daba duro, y de repente a mí no me bajaba y me hago una prueba y embarazada, a los 15 años, fue como qué hago, tenía 15 años, nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener, no hay manera no era lo que yo quería en mi vida, ahorita creo que ya hay más información al respecto, en ese momento era re ilegal, no sabía qué hacer, te satanizan y te queman como bruja”, señaló González.

Ante la difícil situación, Manelyk buscó apoyo en su hermana mayor, quien ya estaba casada. Así mismo lo relató:

“A esa edad pensaba en mi mamá de: ‘me van a matar’, pero era algo que no quería en mi vida. Y quien pensé que me iba a ayudar era mi hermana mayor, ella ya estaba casada, le marco y le digo que estoy embarazada, no sé qué hacer. Y ella me buscó un doctor”

El episodio del aborto dejó una profunda huella emocional en la vida de Manelyk. A medida que creció, decidió buscar ayuda terapéutica para hacer frente a las consecuencias emocionales de aquella experiencia.

Reconoció que eventos como estos pueden afectar significativamente a las mujeres y requieren atención y cuidado.

Deseo frustrado

Manelyk también compartió que, en su relación con su exnovio Jawy, ambos deseaban tener un hijo, pero lamentablemente no lograron concebir. Así mismo lo relató:

“Con mi novio Jawy nunca pudimos embarazarnos y no quiero hablar de un Dios y un castigo, pero en ese momento sí decía que era karma, creo que fue otro de los problemas por el que nos separamos, era una obsesión de que quería tener un hijo”, dijo.