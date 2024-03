Giselle Blondet confiesa cómo sería el hombre que le robe el corazón

En una entrevista para People en Español, Giselle Blondet reveló su actual situación amorosa. La animadora del programa de TV ‘La Mesa Caliente’, además ofreció algunos detalles de su familia y de su vida profesional.

Con 60 años de edad, la puertorriqueña asegura que está clara de lo que quiere en el amor. “Anhelo encontrar esa pareja con la que yo me sienta tranquila, con la que me sienta enamorada, pero sin angustia”, dijo.

Así mismo, agregó que “Yo me he sentido tantas veces enamorada pero angustiada, que quiero tener esa pareja con la que sienta que va a ser fácil estar con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, que no voy a tener ese resentimiento, esa competencia por mi tiempo”.

También acotó que el hombre que llegue a su vida tendrá que permitirle volar tan alto como ella desea. “Ya por fin, sé lo que quiero, ahora sí tengo fe y hasta el último día de mi vida aquí estaré lista para ese amor que tanto merezco”, confesó.

Giselle habla de las bondades de su vida

En cuanto a su carrera, la también empresaria mencionó que se siente agradecida por los retos que se le presenta “No importa la edad que uno tenga, siempre hay una nueva oportunidad. Agradezco lo que tengo hoy, pero siempre estoy pensando, más que en mi edad, en qué es lo próximo que voy a hacer. Reconociendo todos los cambios naturales que vienen en todos los sentidos y tratando de poner todo eso a mi favor. Me he reinventado de forma natural. No es que he pensado en reinventarme, es que es algo que forma parte de mi naturaleza”.

En cuanto a su núcleo familiar, comentó que “Lo primordial es mi familia, ver como cada uno de mis hijos ha salido adelante, están teniendo éxito gracias a Dios en su vida personal y profesional. Agradezco la posibilidad de poder disfrutar de mis nietos”.