¿Alcaldesa Karely Ruiz? La modelo de OnlyFans aclara si tiene o no intereses en la política

Karely Ruiz generó un enorme impacto en las redes sociales, al aparecer brindando ayuda social a los afectados por los incendios de Veracruz. La modelo de OnlyFans se posicionó en lo más alto de las tendencias de los últimos días y no por un video erótico o una foto sugerente en sus plataformas digitales.

Sus acciones colaborativas en el municipio Orizaba, por los incendios en Veracruz, hicieron que muchos vieran a la modelo como una servidora pública. Los comentarios en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram estuvieron llenos de agradecimiento por este maravilloso gesto, que no es común en las estrellas de la actualidad.

“Karely, todos los brigadistas estamos muy agradecidos contigo, gracias por escucharnos y ayudarnos, eres una persona muy hermosa tanto por fuera como por dentro, de verdad que tienes un corazón enorme y la vida te lo va a recompensar, tienes mi total admiración y respeto, gracias preciosa, el mundo necesita a más personas como tú”, dijo uno de los seguidores de la regiomontana.

Fue tan impresionante la acción, que a Karely la compararon con una política o una servidora pública en cargo. Algunos le propusieron que le queda bien esa labor y que lo debería considerar.

Sin embargo, Karely Ruiz respondió con mucha gracia que no está interesada en ese tipo de actividades. “Oigan relájense. No porque done y haga cosas buenas significa que quiera entrar en la política hahahaha. Mis respetos, pero nooo. Lo mío es mover las nal*as”, dijo la famosa modelo de OnlyFans.

Se registraron unos 58 incendios forestales en Veracruz con una extensión inimaginable en el municipio de Nogales. Dicha magnitud está afectando a la ciudad de Mendoza, Maltrata, Huiloapan, y en esta ocasión las llamas del fuego se logran observar desde el cerro del Borrego en Orizaba.

Desde que se dieron a conocer las consecuencias de esta tragedia, Karely Ruiz se mostró abierta a ayudar desde la distancia, pero al ver que la situación era más delicada de lo que pensaba, la regiomontana se fue al lugar de los hechos.

