Nataly Umaña, actriz que estuvo en La Casa de los Famosos Colombia, pide perdón a su esposo por engañarlo en el reality

La Casa de los Famosos Colombia ha dejado momentos realmente intensos. Una de las participantes, la actriz Nataly Umaña, tuvo un amorío con uno de sus compañeros y la producción del programa hizo entrar a su esposo, quien llegó para terminar con la relación de manera tajante y épica para los televidentes.

Tenían 12 años de relación, y según la actriz las cosas ya venían cuesta abajo. Sin embargo, ella no justifica que su comportamiento haya sido el adecuado, y tras ser eliminada del reality show de la cadena RCN, dio una entrevista para una estación de radio en la que pidió perdón a su esposo, el actor y modelo colombiano, Alejandro Estrada.

“Ahí es donde yo digo perdón... Perdón porque me dejé llevar por el juego que quería vivir en todo su esplendor, sentir, querer lo que quería querer, hablar lo que quería hablar. Yo no podía pasar por encima de los sentimientos de Alejo y si me preguntas eso, claro yo me pongo al revés y digo ‘obviamente me va a doler”, dijo la actriz de 41 años.

Dijo que la situación de su matrimonio era muy reservada. Tanto que ni siquiera lo había hablado a profundidad con el mismo Estrada.

“Hemos sido muy reservados y privados... Con nadie había hablado, solamente con la psicóloga y mis papás. Me cuesta exponer, no quiero que nos juzguen (...). He querido estar guardadita. Vamos a hablar. Tengo que pedirle perdón, preguntarle qué siente, si sintió dolor o traición, decirle a la cara que nunca quise hacerlo. Mi intención jamás fue hacerle una maldad, solo era dejar el mundo real y ser coherente con ello”, dijo la actriz, según reseña Univisión.

La actriz sostuvo un romance intenso con Miguel Melfi dentro de la casa, incluso cuando quedó eliminada, su despedida del participante fue con besos apasionados que despertaron la ira de los seguidores del reality show.