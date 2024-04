Revelan el verdadero amor de Ariadna en La Casa de los Famosos 4 y no es Lupillo

En el medio de la incertidumbre por una nueva noche de eliminación, La Casa de los Famosos 4 tiene momentos que relajan las tensiones. Uno de ellos tiene como protagonista a una de las nominadas de esta jornada. Ariadna Gutiérrez aprovecha para destapar su verdadero amor dentro del reality show de Telemundo, y no es precisamente Lupillo Rivera.

Desde la semana pasada se confirmó un panecillo que se venía cocinando desde hace tiempo: el gusto que tiene Lupillo por Ariadna. Inició con un baile inocente y se reafirmó después de que el cantante le robara un beso a la modelo colombiana.

El momento más elevado de esta relación se dio a mitad de la semana pasada, cuando Lupillo se le declaró sin rodeos a Ariadna y le dijo que le gustaba mucho. La respuesta de la exmiss colombiana, aunque no lo descartó de inmediato, sí le dijo que ella no sentía correcto hacer algo dentro de La Casa de los Famosos. “No me criaron de esa manera”, dijo Ariadna.

La cuenta oficial de Telemundo Realities publica un video en el que se revela el verdadero amor de Ariadna dentro de La Casa de los Famosos, y nos sorprende al enterarnos de que no es Lupillo Rivera.

“Este es mi tesoro más preciado de La Casa de los Famosos”, dijo Ariadna con una crema de avellanas en sus manos. “Esto es un artículo de alto valor. Esto es un ‘caviar’, oro líquido. En algún momento le damos un break a la dieta y ni siquiera lo comparto ni con Romeh, ni con Clovis, ni con Divaza. Sólo lo comparto con las femeninas”, dijo sobre el dulce que sostenía en sus manos.