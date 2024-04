Lucerito Mijares “harta” de las comparaciones y rivalidades “inventadas” con Ángela Aguilar

Con un legado artístico familiar en sus hombros, una hermosa voz y un talento indiscutible, Lucerito Mijares y Ángela Aguilar tienen mucho más en común de lo que ellas piensan. Eso hace que, en ocasiones, fanáticos y medios de comunicación les hagan comparaciones o incluso en casos extremos les inventen rivalidades.

Sin embargo, tal y como ambas han declarado en varias oportunidades, no existe ninguna disputa entre ambas. De hecho, las carreras de las dos van por lados diferentes y, salvo algunas excepciones, ni siquiera compiten por atrapar al mismo estilo de público.

Lucerito Mijares habló sobre este tema en una reciente entrevista con el canal de YouTube Qué buen chisme, y dijo estar “harta” de ser comparada o rivalizada con Ángela Aguilar, porque es una situación que ni siquiera corresponde.

“Estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad. Me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto... Hay que apoyarnos unas a otras”, dijo Lucerito, según reseña Infobae.

“Yo también la admiro muchísimo, también ya estoy harta de que los medios estén inventado esta rivalidad. Yo no la conozco... hay que darle duro a nuestras compañeras, apoyarlas mucho. Yo la amo, ya para siempre, ojalá la pueda conocer muy pronto”, añadió Lucerito.

Ángela Aguilar no ignora esta situación y añade que intentan hacer lo mismo con su propia prima, Majo Aguilar, a quien, según sus propias palabras, adora.

“A mí lo que más me choca, lo que más me da coraje es que los medios quieren poner a las mujeres en rivalidades, quieren sacar notas negativas hacía ellas. Son una babosada, la verdad no he conocido a la peque, he visto que canta increíble, veo que ha seguido los pasos de sus papás que yo admiro muchísimo. Les gusta inventar las cosas, yo ni siquiera la he conocido”, dijo Ángela sobre Lucerito.