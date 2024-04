Recientemente, el conductor de televisión mexicano de 57 años de edad, Patricio “Pato” Cabezut, se vio envuelto en un escándalo tras las acusaciones de su exesposa, la también presentadora Aurea Zapata, quien lo acusa de abuso sexual a sus dos hijas, acusaciones las cuales Cabezut asegura que son infundadas.

Tan solo unos días más tarde de estas acusaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que las dos hijas de Patricio Cabezut presentan “traumas por agresiones” por lo que un juez determinó la búsqueda para detener al actor, por lo que varios medios aseguraron que el presentador mexicano estaba desaparecido.

SE BUSCA!

A PATRICIO CABEZUT por ABUSO SEXUAL vs SUS HIJAS

Un juez ordenó detener a @patriciocabezut acusado d agredir sexualmente a las niñas.

La @FiscaliaCDMX ya lo busca.

La herramienta virtual “Antenas” reveló q sus hijas padecían trauma por las agresiones q sufrieron. pic.twitter.com/zEFkteK2Ok — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 29, 2024

Solo tuvieron que pasar un par de horas para que Patricio Cabezut diera a conocer que no está desaparecido y simplemente se alejó de los reflectores para poder tratar el caso junto a sus abogados y así organizar su defensa.

Patricio Cabezut y Aurea Zapata. / Foto: Instagram (@aureazapata1 / @susanadiazayas / @patriciocabezut/Instagram)

El conductor Patricio Cabezut dedica emotiva carta a sus dos hijas

Por eso mismo, el día martes dos de abril, en exclusiva para el medio México Ya, el conductor Patricio Cabezut compartió una emotiva carta para sus dos hijas, en la cual se lee lo siguiente, “Mi vida se detuvo aquí y es la pura verdad, pues hace dos años y cuatro meses, cuando me denunciaron falsamente, que me separaron de mis hijas, me obligaron a salirme de mi propiedad, alejado de mis bienes, difamando mi honorabilidad y prestigio, es como si me hubiera dado una especie de infarto y quedé afectado, pero vivo y ahora con esta ruin y abominable nueva denuncia me dió otro infarto, mucho más fuerte, y quedé vivo de nuevo, pero esta vez en estado de coma, mi vida entera llegó a su fin, en coma, paralizado”.