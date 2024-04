Matías Novoa revela el único temor que tiene por el parto de Michelle Renaud

La pancita de Michelle Renaud, que cada vez se hace más recurrente en las redes sociales, nos llena de ternura y nos hace esperar con ansias el nacimiento del bebé, Milo. Sin embargo, Matías Novoa, el papá del nene, confiesa tener ciertos temores con respecto al parto de la actriz mexicana, que según los cálculos debería ser dentro de unas seis semanas.

La pareja está en los últimos detalles. Y claro, Matías está alegre y muy emocionado. Pero los riesgos de cualquier parto lo tienen con ansiedad. De hecho, en una reciente entrevista que dio a Hoy, el actor chileno de 43 años confiesa cuál es el único miedo que tiene con respecto al parto de la mexicana de 35 años.

“Va a ser parto natural, lo más probable es que sea en casa… y espero no desmayarme”, dijo Matías al expresar lo único que teme del momento en el que su hijo llegará al mundo, según reseña la revista Quien.

Últimos detalles del parto

“Supuestamente en un parto normal no debería sangrar, si pasa lo contrario, les voy a contar, bueno, Mich les va a contar qué pasó conmigo”, dijo Matías en la misma entrevista con el programa.

En la misma charla, Matías cuenta que será la primera vez que estará viendo el nacimiento de un hijo. Y ante la pregunta sobre si tiene pensado grabar el momento, el actor dijo: “No lo sé, prefiero disfrutar del momento, si Mich quiere que lo grabe, lo tendré que hacer, estaré con la cámara al lado, pero espero vivirlo al 100, disfrutarlo, ese momento mágico y maravilloso”.

El posteo de la pancita de Michelle Renaud

La pancita se transformó en la panzota mientras pasaron estos últimos meses. Michelle Renaud la mostró en sus redes sociales con uno de sus más recientes posteos.

“Oye mi amor ¿no crees que me está cambiando mucho el cuerpo? No solo la panza del bebé, me están creciendo los cachetes, los brazos, ya no tengo músculo y la celulitis ni se diga. Mi esposo- No mi amor yo te veo igual que siempre. Se me hace hermoso que si bien si me ve con la misma mirada de siempre, me ayuda a no sentirme mal por los cambios naturales de mi cuerpo”, escribió Michelle.