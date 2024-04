Melody negó retirarse de la música a raíz de su maternidad: “Ahora me deben contratar más”

La cantante española Melody ha desmentido los rumores de que planea retirarse de la música después de convertirse en madre.

En una reciente entrevista en el programa Fiesta de Telecinco, la artista compartió su emoción por su reciente maternidad y expresó su determinación de seguir adelante con su carrera musical.

Durante la entrevista, Melody habló sobre cómo la maternidad ha cambiado su vida y sus perspectivas. Con una gran sonrisa, expresó: “Estoy muy contenta, feliz de estar con ustedes, presentando música y también viviendo un momento muy bonito, muy emocionante”

También abordó la percepción errónea de que una mujer en la industria musical debe retirarse o tomar un descanso después de convertirse en madre.

Con humor, desafió esta idea y afirmó que: “No es así. Ahora me tienen que contratar más porque un niño... No come nada”. Su comentario arrancó risas y aplausos del público presente.

Y también mencionó: “La maternidad te cambia para bien... No es normal el amor que se siente por un hijo, yo creo que ser mamá me va a hacer cantar canciones con más pasión y hacer cualquier cosa con más ilusión”

Gira y maternidad

La artista se encuentra actualmente preparando su próxima gira y planea llevar a su hijo Cairo con ella siempre que sea posible.

Según ella, su objetivo es equilibrar su vida profesional y su nuevo rol como madre. Así mismo lo dijo: “Estoy preparando mi gira. Cuando me lo pueda llevar, me lo llevaré y estaré derretida porque el niño está cerquita mío, cuando no, pues estará con su padre o con mi madre”

Con su decisión de no retirarse de la música y seguir persiguiendo sus sueños, Melody envió un mensaje de empoderamiento a otras mujeres en la industria y a todas aquellas que se enfrentan al desafío de equilibrar la maternidad y su carrera profesional.