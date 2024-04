Yaya Bey comparte “me and all my n****s”. / Foto: Nikita Freyermuth

Yaya Bey comparte hoy “me and all my n****s”, último adelanto de su próximo álbum Ten Fold, que se lanzará el 10 de mayo a través de Big Dada. En Ten Fold, Yaya despliega un relato en profundidad de su viaje como música y su historia personal en relación con el paisaje en evolución del mundo que la rodea. “me and all my n****s” es una canción que encarna la fuerza y la resiliencia colectivas frente a su trayectoria como música profesional, que a menudo está lejos de ser glamorosa, y el estado de su comunidad y la gente que la apoya. La canción va acompañada de un video dirigido por Chassidy David que Yaya coreografió, estilizó y concibió ella misma. Hablando sobre la concepción del video, ella comparte: “este video es una oda a mi papá y al estilo de su primer álbum”.

El próximo álbum de Yaya, Ten Fold, ha sido declarado una escucha obligatoria de los álbumes de primavera de NPR y Pitchfork e incluye los sencillos “sir princess bad bitch”, “chasing the bus”, “crying through my teeth”, que debutó en COLORS, y “the evidence”. Ten Fold rebosa de los matices de la identidad y los intereses de Yaya, que ella ha volcado en cada aspecto del lanzamiento de este álbum, sirviendo como directora creativa, codirectora y estilista en todos los ámbitos del proyecto. Como artista de segunda generación, Yaya aprendió las lecciones para sentirse decidida en su relación con la música y arraigar su composición en un retrato realista de lo que significa ser un artista. En Ten Fold, ella trae su verdad pura al frente, con la fe de que la música es su vocación y que el mundo recibirá su verdad y ella cosechará diez veces más los frutos de su trabajo y el de su familia.

Yaya subió recientemente al escenario para varias presentaciones no oficiales en SXSW, cautivando al público en The Politics House y Marshall Funhouse. Rolling Stone comparó la actuación de Yaya en The Politics House con las figuras icónicas Nina Simone y Roberta Flack, y destacó la capacidad de Yaya para conectarse instantáneamente con la multitud, transformando el lugar en una “atmósfera de club nocturno íntima a la luz del día”.

Nacida como Hadaiyah Bey, Yaya comenzó a escribir canciones a los nueve años y apareció en escena como una voz revitalizante en la nueva vanguardia de los narradores de R&B con su exitoso álbum de 2020, Madison Tapes. Su ampliamente elogiado LP de 2022, Remember Your North Star obtuvo elogios de medios como Pitchfork, Rolling Stone, NPR, ESSENCE y más. Recientemente, protagonizó una campaña publicitaria para la reciente colaboración de Converse con la marca AwakeNY junto a Immanuel Wilkins.