Abogada de Daniela Parra demandará a la tía de Ginny Hoffman por sus recientes declaraciones

La abogada que lleva el caso del padre de Daniela Parra emprenderá acciones legales en contra de la tía de Ginny Hoffman por realizar una acusación sin pruebas de su cliente.

Samara Ávila tuvo un encuentro con la prensa donde dijo que estudiarían la posibilidad de apelar nuevamente la sentencia que recibió Héctor Parra en el caso contra Alexa Hoffman, pues en esta ocasión se le añadió otro cargo y elevó la condena previa de diez a trece años de prisión.

Sin embargo, lo que sí parece que llevará a cabo es una demanda en contra de Edith Adler, tía de Ginny Hoffman, quien hace poco compartió un video pidiendo que dejaran de atacar a sus sobrinas y señaló que Daniela Parra también habría sido abusada por su progenitor.

¿Daniela Parra sufre del síndrome de Estocolmo?

En el video que compartió Edith Adler, tachó a Héctor Parra de “monstruo” y comparó a Daniela Parra con Gloria Trevi, en la etapa en la que defendía ciegamente a Sergio Andrade, pese a haber abusado de ella y de otras mujeres, llamándola “Daniela Trevi”.

Según la tía de Ginny Hoffman, Daniela Parra sufriría el síndrome de Estocolmo y por eso, a pesar de también haber sido supuestamente abusada por él, lo defiende tanto.

“Está usando nombre completo de mis clientes y recuerden que quien afirma tiene la carga de la prueba (…) Ellos tiene que acreditar su dicho”, detalló la abogada Samara Ávila y agregó: “Él me hizo saber que no tiene el gusto de conocer a la señora (la tía de Ginny Hoffman) no sabe por qué se refiere así y mucho menos por qué se expresa así de Dani”.

En vivo: Leen SENTENCIA a #HéctorParra y él piensa en DEMANDAR a supuesta tía de #GinnyHoffman que hizo polémicas declaraciones sobre él y #DanielaParra llamándola 'Danielita Trevi'#DePrimeraMano👌:https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/BHYadP6nWV — De Primera Mano (@deprimeramano) April 4, 2024

Por lo que, a petición de Héctor Parra, su abogada entablará una demanda en contra de Edith Adler: “No le gusta que toquen a su hija (Daniela Parra) y jurídicamente me encargó que obviamente veamos las opciones que les comenté”.