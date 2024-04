El nombre de Kalimba ha resaltado en los últimos días por el proceso legal que enfrenta como parte de una denuncia por abuso sexual de parte de Melissa Galindo; al respecto, han surgido otros comentarios que lo señalan con acusaciones similares, entre ellas Gala Montes, quien aseguró que fue humillada al trabajar con el cantante.

No es la primera vez que Kalimba es señalado por presuntas agresiones, una de las primeras fue en 2010 y la siguiente denuncia surgió en marzo de 2023, de parte de una joven artista que habló del tema a través de redes sociales; asimismo, recientemente una usuaria de TikTok publicó un video para revelar que su amiga y ella fueron víctimas del artista mexicano.

Kalimba (Foto: Cortesía.)

Gala Montes revela humillaciones que sufrió al trabajar con Kalimba

En medio de la polémica que enfrenta el intérprete de “Tocando fondo”, Gala Montes, la cual es una reconocida actriz y cantante, compartió su experiencia al trabajar con Kalimba, revelando que fue parte de su disquera, y en una ocasión asistió a un concierto pensando que podría ser invitada a subir al escenario y cantar una canción que lanzaron en colaboración.

“Fui al concierto con mi familia y con la mejor disposición del mundo porque cuando uno tiene ilusiones con su carrera y hay alguien como que es más poderoso que tú, vas con toda la disposición del mundo, con toda la ilusión del mundo, y de pronto que alguien juegue con eso, al menos siento que pega mucho a la autoestima y hiere bastante”, comentó.

Al respecto, la joven artista fue sorprendida, puesto que Kalimba decidió invitar a María León para cantar su parte del tema, lo cual consideró como una humillación pública, tomando en cuenta que se encontraba su familia.

“De pronto suena nuestra canción y subió a María León a cantar mi parte enfrente mío, enfrente de mi familia y yo me quedé fría, eso me rompió muy gacho porque iba con toda mi familia y mi sobrina, que tenía siete años, me dijo: Me diste pena. Entonces para mí fue una humillación muy fuerte”, señaló.

Kalimba y Gala Montes. Kalimba y Gala Montes estrenan su nuevo sencillo titulado ‘Cínico’. / Foto: Cortesía (Universal Music)

Después de ese incidente, Gala Montes compartió que canceló su contrato con la disquera de Kalimba, señalando que no impulsaba su carrera, además de asegurar que considera que usaba las carreras de otras artistas emergentes para limpiar su imagen.

“Me di cuenta que todas las mujeres que estábamos ahí eran parte de una estrategia porque, después de todo lo que él ha vivido, lo que quería conmigo era. Yo siempre he sido una mujer que ha peleado las causas justas, los derechos de las mujeres, por mis derechos. No hagas cosas buenas que parezcan malas entre que son peras y manzanas y cómo nosotras como mujeres nos estamos prestando a eso”, aseguró.